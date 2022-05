La llegada del VAR al fútbol chileno sin duda que buscaba lo que todo el mundo quería en este deporte, ejercer la justicia ante ciertas situaciones de errores en donde el árbitro y sus asistentes no podían rectificar inmediatamente dentro de un duelo, recurriendo a la ayuda de la tecnología para evitar dichos traspiés.

Pero con el transcurrir del tiempo la implementación del videoarbitraje ha dejado más dudas que certezas y así lo dejo evidenciado el presidente de la Asociación Nacional de Futbol Profesional Pablo Milad quien tras ser entrevistado por TVU se refirió a las fallas que posee esta ayuda tecnológica.

"El VAR tiene muchas falencias tecnológicas, no es un aparato fidedigno en un cien por ciento en la apreciación de la gente, en la objetividad", inicia indicando Milad.

Entrando en profundidad, el mandamás de la ANFP señaló y dejo en claro que la línea del offside que se trazan en las jugadas polémicas no va por un sistema mecanizado, sino que está manejado por el pulso del árbitro que este encargado del VAR, aumentando la probabilidad de equivocación ante jugadas tan dudosas, como sucedió en el último duelo entre Everton y Universidad de Chile.

Milad busca la mejora de los implementos tecnológicos | Foto: Agencia Uno

"Por ejemplo, la línea del offside se tira con un ratón (mouse), según el pulso del árbitro. El sistema viene con las líneas verticales, las que se ven de colores. Esas son las que vienen con el sistema. Pero no la línea que se traza. Tú ves una línea y dices 'no, esto no es offside'", señaló el presidente.

Finalmente, Milad señala que el VAR no es 100% confiable, evidenciando que tiene una falla a nivel mundial en la cual se trabaja hasta día de hoy para poder minimizar los márgenes de error cuando sea utilizado el aparato tecnológico y reveló que en la Primera B se trabaja para implementar un sistema digital para el ingreso pleno del balón dentro del arco y evitar errores como los del Cobreloa y Santiago Wanderers.

“El sistema de videoarbitraje tiene ese vacío, que no tiene todo el aparato completo. Se está trabajando internacionalmente, porque los problemas que tenemos en Chile con el VAR los tienen en todo el mundo".

“Ya estamos viendo la forma de poner lo antes posible los sistemas digitales para el ingreso de la pelota. Cuando pasa la pelota sobre la raya, al árbitro le vibra la pulsera, lo que significa que la pelota pasó la raya y es gol", cerró.