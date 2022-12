Durante el martes se vivió una jornada de alto impacto en la casa de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de nuestro país, en donde dentro de un nuevo Consejo de Presidentes se vivió la votación sobre la mantención de los torneos largos en el Campeonato Nacional y el aumento o no de los cupos de extranjeros, en donde se llegó al consenso de seguir con el modelo de liga que se viene realizando y no se otorgó más cupos de foráneos.

Ante esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad salió al paso de lo que fueron estas decisiones que se pudieron tomar en la reciente junta de presidentes, en la que destacó y valoró en que se haya mantenido el modelo de torneo largo en nuestro fútbol, tildándolo como una ‘victoria’ para el balompié nacional, al igual que el mantener la normativa del sub 21.

“Es una victoria para el fútbol, no para el directorio. Justificamos cada propuesta con base en estudios estadísticos. En cinco años de campeonato largo hay una estabilidad futbolística en los clubes, con nuevos planteamientos donde se pueden hacer procesos. Aprobamos seguir la normativa sub 21, la cual se va a fortalecer con un campeonato de reserva sub 21″, partió señalando Milad.

Otro de los temas que de igual forma destacó el mandamás de nuestro fútbol fue sobre el poder mantener la regla de los cinco extranjeros en el fútbol nacional, lo que también considera como un triunfo y señala que ‘obliga’ a que los equipos puedan traer refuerzos de calidad al fútbol chileno.

Pablo Milad se refirió a lo que dejó el Consejo de Presidentes | Foto: Agencia Uno

“Habíamos conversado con el Sifup respecto a esto, tenemos cinco extranjeros y uno adicional del fútbol formativo con dos años en dicha instancia. No hubo ningún problema en eso, incentivando traer a los mejores extranjeros para subir el nivel de nuestra liga”, señaló.

Finalmente, Milad dejó en evidencia una nueva propuesta que será analizada en un nuevo Consejo de Presidentes, en donde se piensa en el aumento a 16 equipos en la Segunda División Profesional, algo que esperan próximamente poder analizar para rechazar o aprobar.

“Es una propuesta que se está analizando, el Consejo de Presidentes debe revisarlo. Propusimos autonomía de la segunda división para que decidan las bases de su campeonato, hacemos reuniones para escuchar su posición y, una vez lo aprueben, se haga la última revisión“, cerró.