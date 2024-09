Colo Colo sigue a full en la lucha por el título del Campeonato Nacional 2024. Los Albos derrotaron por 2-0 a Cobresal en el Monumental y quedaron a siete unidades de Universidad de Chile que lidera con 55, pero con dos partidos menos.

Gabriel Mendoza cree que el triunfo del Popular manda un mensaje de cara al desafío ante Universidad Católica. “Creo que esto marca la pauta para lo que viene el próximo jueves, con Cepeda que le hizo muy bien el llamado a la Selección, con Colo Colo que sigue manteniendo su nivel que demostró en la Copa Libertadores y con confianza que eso es lo mejor de todo”, comentó en diálogo con BOLAVIP.

El Coca no quedó tan conforme con Javier Correa: “Debería hacer más goles creo yo. A mi Correa no me convence, igual que Paiva, pero es lo que hay. Mientras le salgan los goles ahora, esperemos que le sigan saliendo estas fechas que quedan”.

También se refirió al partido que tendrá Universidad de Chile ante Deportes Iquique que dirige Miguel Ramírez. Un encuentro que se jugará este domingo a las 17:30 en el estadio Tierra de Campeones.

Colo Colo triunfa ante Cobresal y se acerca a Universidad de Chile. (Foto: Photosport)

“Nosotros ya estamos presionando a Miguel Ramírez para que haga un gran partido, así que depende todo de Miguel Ramírez”, expresó Coca Mendoza.

Además, entregó una frase sobre la U y se encomienda al Cheíto: “Con un empate ya le empieza entran el cag… a los chunchos, nosotros tenemos que ganar, ganar y que Miguel haga la gracia”.