Palestino se anda con chicas en el fútbol chileno y dio otro paso más para armar su equipo de cara a la temporada 2023. El técnico Pablo Vitamina Sánchez, de cara al inicio de la pretemporada el 12 de diciembre, dejó su listado para la próxima campaña con varios nombres para jugar en la Copa Sudamericana y la Primera División. La dirigencia ya aseguró a Maxi Salas en la ofensiva y ahora tendrá al lateral reconvertido en central José Bizama.

El elenco tetracolor seguirá con el Bizarrap y el jugador extendió su vínculo hasta 2025, luego de un paso por el Houston Dynamo de la MLS. Bizama llegó con el objetivo de volver a la Selección, aunque ahora como central la pista se pone pesada. Más allá de eso, el central seguirá en La Cisterna.

"Estoy muy contento por seguir. Desde que llegué este año al club, mis compañeros me recibieron muy bien. Se armó un lindo grupo. Se cumplió el objetivo de llegar a una Copa internacional y, la verdad, es que estoy feliz por continuar acá en Palestino", expresó.

Bizama actuó en 27 partidos y la gran mayoría como central, mientras que en la Copa Chile actuó en dos ocasiones. El oriundo de Curanilahue marcó un tanto.

José Bizama seguirá en Palestino hasta el 2025 (@CDPalestinoSADP)

Bizama es conocido como un lateral derecho y tras su paso por Huachipato partió a Houston para jugar en la MLS. El jugador reconoció que no esperaba jugar de central, pero está enfocado en lo que viene

"No se dio como me lo esperaba. Me sorprendí bastante, pero jugué en una posición en la que me manejo. Me sentí cómodo. Fue un gran año en lo personal y lo grupal. Eso me motiva a querer seguir acá para luchar en el próimo año", indicó.