El ex jugador de los albos se 'bancó' a Juan Martín Lucero, quien ha sido un aporte desde el juego para Colo Colo pero no ha tenido muchos goles, advirtiendo que si sigue con la sequía y no buscando la conquista, le va costar.

Colo Colo dejó atrás la mala racha de tres partidos sin poder ganar y enmendó el rumbo derrotando a Universidad de Chile por goleada y a Deportes Antofagasta por la cuenta mínima en el norte para posicionarse tercero en el Campeonato Nacional 2022.

Si bien los albos han convertido 5 goles en los últimos dos partidos, ninguno ha sido de Juan Martín Lucero, uno de los jugadores que llegó esta temporada con cartel de goleador y que prometía ser figura en el Cacique.

Si bien no ha tenido poder goleador y solo ha anotado dos conquistas -una de penal- la incidencia de Lucero en el juego de Colo Colo es notoria y suma variantes que delanteros de años anteriores no le sumaban al equipo, algo que Patricio Yáñez reconoció en ESPN.

“Ya mejoró en la presencia y la actividad que tiene respecto a los ‘9’ que había antes. Puede haber matices, pero hasta ahora, de acuerdo a la inversión y necesidades de Colo Colo, me parece que está respondiendo”, dijo el Pato en primera instancia.

Bajo esa misma línea, aseguró que es muy temprano para hacer evaluaciones: “Al término de este primer semestre uno va tener mayor claridad. Hasta ahora se mueve muy bien”, complementó.

En el cierre, eso sí, Yáñez concordó con Marcelo Pablo Barticciotto en el sentido de que Lucero no es “aprovechado” por sus compañeros y advirtió: “Es decir, no es que no lo aprovechan, es que hay una idea clara de juego que, si él no interviene, le va costar marcar goles”, cerró.