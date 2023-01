Patricio Nazario Yáñez, en su estilo, criticó el juego de La Roja Sub 20 y apuntó sus dardos a Darío Osorio, sobre quien se hablaba de ofertas millonarias ahora, según Pato y con el diario del lunes, se lo hubiesen llevado por el vuelto del pan.

La Selección Chilena Sub 20 no hizo un buen compromiso ante su similar de Bolivia en el Sudamericano Sub 20, pero de igual manera le bastó con una genialidad de Lucas Assadi para llevarse los tres puntos y mantener viva las chances de clasificar al hexagonal final.

Jugadores que eran llamados a ser figuras como Darío Osorio, Joan Cruz o Lucas Assadi -más allá del gol- no tuvieron un buen partido y La Roja incluso, a ratos, se vio muy superada por el cuadro altiplánico.

“El golazo no basta. Es lo que discutíamos ayer; estos chicos te van a salvar, pero hacen un gol y después desaparecen”, fue el análisis inicial que hizo Patricio Yáñez en la edición AM de Deportes en Agricultura.

Los dardos de Yáñez fueron hacia Osorio. | Foto: Agencia UNO

Los dardos del Pato, eso sí, tuvieron nombre y apellido tras el partido de Chile: “Osorio de verdad, si alguien se lo quería llevar ayer, se lo llevaba por 100 pesos. En este Sudamericano Sub 20 te lo llevas por 100 pesos”.

“Razón tiene el Pato Ormazábal de que son niños. Quizás se equivocó en el término, pero de que son cabros que están verdes y desabridos…”, complementó sobre la polémica frase del seleccionador nacional hace un par de días.

ver también Hevia termina encontrando la razón a Pato Ormazábal y su declaración

En el cierre, Yáñez apunta a las joyas azules a que “Ojalá jueguen, que en la U Pellegrino les de mayor consistencia si hoy no se juega al fútbol solo con talento. En otra época jugábamos con eso y alcanzaba, ahora no”, remató.