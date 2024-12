¿Se imaginan al plantel de Santiago Wanderers tomando una micro en la bajada de Playa Ancha, recorriendo las calles de Valparaíso, llegan a Avenida España, para luego tomar Uno Norte, Libertad y subir a la Laguna Sausalito y hacer de local en el Estadio de Everton?

Suena irrisorio, casi ilógico, pero es real. El cuadro caturro debe buscar casa para sus partidos de local para el Campeonato de Ascenso y la Copa Chile, ya que no podrá usar el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿La razón? el recinto del Cerro Playa Ancha será remodelado, de cara a la Copa del Mundo sub 20 que se llevará a cabo en nuestro país entre los meses de septiembre y octubre del año 2025.

Es por eso, que en Valparaíso tienen una idea un tanto compleja y es que pretenden jugar de local en el recinto donde es anfitrión, el elenco de Everton de Viña del Mar.

Presidente de Wanderers: “Nos ayudaría mucho”

Fue el presidente del cuadro wanderino, Reinaldo Sánchez, quien afirmó sobre la idea que se busca en el elenco verde y lamentó que en el recinto de la Ciudad Jardín nunca se los haya arrendado, es por eso, que busca el apoyo gubernamental.

“Llamé a Jaime Pizarro (ministro del Deporte) porque nosotros nunca hemos podido lograr que Viña nos arriende, porque aquí no hay nada gratis, hay que pagar, y como va a estar colapsado Quillota y La Calera porque hay tres clubes (San Luis, Deportes Limache y Unión La Calera) va a ser difícil”, sostuvo Sánchez en declaraciones que reproduce Redgol.

De todos modos, tuvo algunos conceptos respecto a los hechos violentos que podrían ocurrir, peor el timonel del cuadro porteño, le restó importancia y se desligó de eventuales sucesos.

“Es una contingencia que no es culpa nuestra. Y jugar allá (Viña del Mar) nos ayudaría mucho con la gente, para que no viajen tan lejos y no tengan que gastar tanto”, cerró Reinaldo Sánchez.

Reinaldo Sánchez aspira con jugar como local en Viña (Archivo)

El buen recuerdo de Wanderers y Viña del Mar

Es inevitable rememorar que en el año 2001, el Santiago Wanderers campeón en esa temporada, jugó gran parte de sus partidos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, derrotando entre otros a Universidad de Chile y Colo Colo.