Colo Colo no atraviesa por un buen momento en el Campeonato Nacional 2023, donde viene de caer ante Cobresal de manera inapelable por 3-1 y parece no encontrarle la vuelta al juego irregular dentro de la cancha.

Las soluciones tampoco han venido de los refuerzos, donde Carlos Palacios llegó con cartel de figura, pero, hasta el momento, no ha podido demostrar el nivel que tuvo en Unión Española y que lo llevo al competitivo fútbol brasileño.

Uno que a principio de temporada le puso todas sus fichas a la Joya fue Patricio Nazario Yáñez, histórico ex jugador de los albos y La Roja quien en ESPN dio rienda suelta a la desilusión que siente por el presente de Palacios.

Palacios aún no puede brillar en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“Es el jugador decepción del torneo. La Joya no asoma, no aparece. Porque es el medio local, fútbol chileno, no digo que esté en el piso, pero por lo que significa jugar a esta altura uno pensaba que iba estar física y futbolísticamente bien. Lo veía a nivel de selección incluso”, comentó el histórico ex jugador.

Yáñez no tuvo ningún tipo de problemas en criticar al volante de Colo Colo, aunque confía en que pueda revertir la mala imagen que ha dejado hasta el momento en el equipo que dirige Gustavo Quinteros.

ver también Castellón apaña a Cortés y su decisión de no hacerse expulsar en gol blooper

“La decepción es la Joya, a quien admiro y a quien le quedan muchas fechas para revertir esto que, en la novena fecha, es la decepción”, remató Pato Yáñez esperando que Palacios pueda cambiarle el paladar a los hinchas.