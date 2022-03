Universidad Católica sigue sin encontrar el rumbo en el Campeonato Nacional 2022, pues el pasado fin de semana tuvo una nueva derrota y esta vez ante Everton en San Carlos de Apoquindo. La caída ante los viñamarinos fue la tercera de forma consecutiva.

En el programa de DirecTV Sports, De Fútbol Se Habla Así, el ex entrenador Jorge Pellicer opinó sobre el complejo momento que viven en la precordillera y ante la consulta si esto se asocia a una crisis, dijo lo siguiente.

"Lo que pasa es que en Católica no es habitual lo que está sucediendo, porque que gane tres partidos en el inicio del torneo y ahora pierda tres partidos consecutivos hasta la fecha 6 no es habitual y eso claro que es preocupante", comenzó explicando.

"Es una situación preocupante y tengo la certeza que las aguas no están quietas en Universidad Católica, las cosas no están tranquilas. Yo creo que a nivel de relaciones no está fluido", agregó.

Finalmennte, Pellicer se refirió a la situación de algunos nombres como son Fabián Orellana, quien aún no debuta esta temporada y el caso de Bruno Barticciotto, quien tampoco ha sido muy considerado por el técnico Cristián Paulucci.

"No entiendo por qué Fabián Orellana no ha tenido minutos de juego, es un jugador de pedigree. Tiene que enfrentar Copa Libertadores, tiene que tener minutos de juego, tenerlo a disposición. No entiendo por qué Bruno Barticciotto no ha tenido minutos de juego" explicó.

"Son jugadores importantes para Católica y que podrían perfectamente reemplazar a los jóvenes que hacen un esfuerzo y que a lo mejor no están al mejor nivel. Creo que a nivel de relaciones esto no está muy puro, esa es la sensación que me da", cerró el comentarista.