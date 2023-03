Universidad de Chile sufrió estancamiento en su fútbol después del notable segundo tiempo que hizo ante O’Higgins en Rancagua, el triunfo ante Curicó Unido en calidad de visitante y un buen primer tiempo ante Unión La Calera.

De ahí en más, el cuadro universitario no ha podido lucir y ha sufrido con la falta de gol, en donde lleva casi 250 minutos reglamentarios sin poder anotar y casi 300 si se toman en consideración los descuentos.

“La U jugaba con el colista, llevaba cinco partidos sin perder de local y era una oportunidad única para despedirse de este intervalo de la mejor forma y limpiar lo mostrado hace una semana ante Colo Colo”, analizó el periodista Jorge Gómez -Pelotazo- en ESPN F Show.

Pelotazo quiere ver a Palacios de titular. | Foto: Agencia UNO

Pelotazo grafica el momento actual de los azules: “Si uno ve la tabla, la U es la segunda mejor defensa del torneo después de Huachipato; ocho goles en nueve partidos. Es un registro inédito si vemos los años anteriores, pero por otro lado la U es una de las cinco peores delanteras, lo que refleja mucho su momento”.

El comunicador no se guardó nada y arremetió contra Pellegrino diciendo que “Más allá de que Leandro Fernández ha sido de los puntos alto, lo de Palacios (Cristián) no se entiende porque es uno de los mejores jugadores que tiene la U y no juega. Cuando yo hablaba de los técnicos caprichosos, en el caso de la U el capricho de Pellegrino es todavía tener a Palacios en la banca, no sé qué pretende”.

“Él se defenderá diciendo que Guerra le aporta otras cosas, arrastra marcas para Leandro Fernández, lo que quiera, pero Palacios está siempre presente en el área”, complementó en el cierre el periodista.