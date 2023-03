Ex central de Universidad de Chile, Rafael Olarra, se refirió a la retaguardia de Colo Colo y le armó la defensa a Gustavo Quinteros, donde deja afuera a uno que ha sido inamovible para el DT albo esta temporada.

Colo Colo solo piensa en lo que será el Superclásico del domingo ante Universidad de Chile, donde tendrá la dura tarea de enfrentar al clásico rival en un partido que tiene una carga emocional distinta por los años que llevan los azules sin ganar en Macul.

Una de las interrogantes que tiene Gustavo Quinteros en la previa es la retaguardia de los albos, toda vez que Maximiliano Falcón se recuperó de su dolencia y ya cumplió la sanción que le había impuesto el Tribunal de Disciplina.

Con ese escenario, son tres nombres para dos puestos en donde Ramiro González, Matías de los Santos y el propio Maximiliano Falcón se la jugarán para convencer al estratega del Cacique y alinear de titular el domingo.

Olarra se la juega por el regreso de Falcón. | Foto: Agencia UNO

“Falcón tiene que estar en el partido por el beneficio de Colo Colo, más allá de que se haya hablado durante la semana que se puede quedar afuera del partido”, comentó el ex jugador de fútbol, Rafael Olarra en ESPN F Show.

El ex central de Universidad de Chile, incluso, se la jugó por una innovadora dupla en la zaga alba: “De los Santos hizo un buen partido y me parece que probarlos a ellos dos en el Superclásico estaría interesante. Me la juego por ellos dos en el fondo; a De los Santos con Falcón”, aseguró el Flaco.

Lo concreto es que el domingo se sabrá si Quinteros mantiene a la dupla que paró ante Magallanes o si incluye a Maximiliano Falcón, lo que dejaría o a De los Santos o a Ramiro González como gran damnificado.