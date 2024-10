Revuelo generó la declaración en la previa del central uruguayo hacia el goleador cruzado. Palabras, no le causaron gracia al ex jugador de la U.

El día miércoles en conversación con Cooperativa Deportes, el defensor uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón emitió una especial declaración que iba en dirección del goleador de Universidad Católica, Fernando Zampedri.

“Si yo lo marco, no hará ningún gol, vamos a ver por dónde se mueve”, dijo el Peluca hacia el argentino que busca su tanto 119 y así, convertirse como el goleador histórico de los cruzados.

Palabras que no cayeron muy bien en el mundo del fútbol y fue así como el ex defensor de Universidad de Chile, Rafael Olarra, salió al cruce del charrúa y dio a conocer su malestar al respecto.

“No me gusta lo que dijo Falcón. No me gusta esto de ‘seamos honestos, digamos todo antes de la previa’. Para mí, el jugador tiene que hablar dentro de la cancha“, dijo el Flaco con pasado en la precordillera.

Puntualizó que estos dichos no son necesarios emitirlos en la antesala de un partido. “En la cancha es donde se habla. ¿Por qué antes? ¿Para qué? Para mí, que un delantero dijera que yo lo voy a marcar, era lo mejor que me podía pasar. Juega en contra. Me parece que en este último tiempo hemos escuchado voces más liberadas, pero a mí no me gusta”, cerró Olarra en ESPN.

Zampedri espera anotar este jueves en Macul (Photosport)

¿A qué hora es el partido de Colo Colo ante la UC?

El duelo válido por la fecha 24 del Campeonato Nacional de Primera División entre Colo Colo y Universidad Católica se jugará este jueves a contar de las 20 horas en el Estadio Monumental.