Roberto Gutiérrez se refirió a una importante decisión si es que logra el ascenso con Cobreloa a final de temporada. El ex delantero de Universidad Católica y Colo Colo tiene en mente una situación que se planteará dependiendo de como temine el año.

Roberto Gutiérrez está viviendo un presente auspicioso con Cobreloa en la Primera B. El delantero junto a la escuadra loína están en plena lucha por conseguir el ascenso a la Primera División luego de varios años en la segunda categoría del fútbol chileno.

Sin embargo, el ex delantero de Universidad Católica y Colo Colo, podría estar viviendo sus últimos partidos en el fútbol, ya que según lo dialogado con el diario El Mercurio de Calama, el 'Pájaro' tendría pensado en retirarse a fin de año.

"Lo de poder retirarme este año lo hemos hablado, porque uno siempre espera dejar la actividad y no que la actividad te deje a ti. Además, todo futbolista sueña con que su retiro sea con un logro deportivo importante", sostuvo Gutiérrez.

En esa línea, recalcó que cómo se termine dando el escenario, es que tomará una postura final. "Si asciendo con Cobreloa, es probable que me retire. Y si no se da, entonces tendré que plantearme si seguir o no seguir otro año más", sentenció.

El delantero podría dejar el fútbol a fin de temporada, si es que logra el ascenso con Cobreloa | Foto: Agencia UNO

De momento, el cuadro de Calama permanece en la segunda ubicación de la tabla de posiciones de Primera B. El equipo que dirige Emiliano Astorga está con 54 puntos y solo están a cuatro del puntero Magallanes, quien posee 58 unidades.