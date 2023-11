Ex goleador de Universidad Católica resignado para el clásico ante la U: “No es favorita para nada”

Universidad Católica y la Universidad de Chile jugarán una nueva versión del Clásico Universitario en el Estadio Santa Laura. Ambos equipos vienen de capa caída y sólo pelean por sacar ventaja para un puesto en torneos internacionales en 2024.

Uno que sabe de estas instancias decisivas es Roberto Gutiérrez. El Pájaro fue figura en varios partidos ante la U y le duele el momento que viven los cruzados, aunque sabe que también ha ido al alza en los últimos duelos con Nicolás Núñez en la banca.

En diálogo con Bolavip, el ex crack de la franja siente que la UC no llega bien perfilado a este encuentro con la U.

“Imposible, no hay favorito. Un clásico cambia todas las perspectivas de lo que pueda pasar con las rachas, con las estadísticas que llegas al partido, es verdad, pero la UC no llega como favorito; sí con una condición más favorable por sus últimos resultados”, develó el ex crack de la franja.

Roberto Gutiérrez no le tiene fe a la UC (Photosport)

Lo que le genera duda al Pájaro es que la UC no ha logrado establecer sus términos ni sacar ventajas sustanciales esta temporada. Eso le hace pensar a Gutiérrez que el partido está abierto para cualquiera ante la U

“No se ha visto una Católica futbolísticamente haya pasado por arriba de sus rivales en los últimos partidos y por eso no se puede confiar para nada y menos en estos duelos, que son súper complicados”, agregó.

Dura temporada

Gutiérrez es hincha de la UC y sabe que el presente cruzado no es de los mejores, luego del tetracampeonato. El Pájaro ganó títulos, brilló en la Católica y lamenta la situación de rendimiento en la que está el equipo.

“La UC en los últimos años ha sido competitiva, ha ganado títulos continuos, pero lleva dos años muy duros como institución y para la gente es difícil, ya que se había acostumbrado a los resultados”, añadió.

El exjugador de la Católica sabe que el panorama está siendo difícil: “No han tenido un equipo regular. Este año duro la UC ha pasado desaparecida de los 3 primeros lugares. Ha sido duro para todos”.