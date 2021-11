El periodista deja claro que su intención no es culpar a la Universidad Católica en su opinión, pero siente que tanto Colo Colo como Antofagasta y todos los equipos que jugaron con muchas bajas por Covid-19 en el pasado fueron perjudicados al tener que jugar con suplentes y/o juveniles. Sepu asegura que con cinco bajas se puede disputar, pero no con 10 debido a que se inclina la balanza en lo deportivo.

Rodrigo Sepúlveda comentó el triunfo 3-0 de Colo Colo sobre Santiago Wanderers en el Estadio Monumental, pero también dedicó tiempo a opinar sobre sucedido con el Cacique en el encuentro ante Audax Italiano por la fecha 29 del Campeonato Nacional. El equipo albo etuvo que jugar con un equipo en su gran mayoría compuesto por juveniles tras bajas por Covid-19 y contactos estrechos."Lo que sucedió entre Colo Colo y Audax fue un desastre, ese partido no se debió jugar, como no se debió jugar Católica con Antofagasta", dijo el periodista a través de su canal de Youtube.

Sepu no se quedó ahí y explayó su idea al mencionar el partido entre de los cruzados y los pumas en San Carlos de Apoquindo. "Antofagasta tenía 10 jugadores menos, aquí es cuando uno apela a ese criterio de la ANFP. Yo quiero competitivdad e igualdad de condiciones, no puedo tener un equipo con 10 jugadores menos para enfrentar a un elenco profesional como la Universidad Católica, eso no se te puede dar. No puedo tener -como querían hacer jugar a Colo Colo con Santiago Wanderers- a cinco jugadores. Si tenía cinco jugadores no se podía jugar y la suspensión fue lo más correcto".

El comunicador dejó claro que su opinión no busca culpar a la UC: "Ese mismo criterio era el que pedía para Colo Colo contra Audax, cuando termina jugando con niños de 16 y 17 años que era una estupidez, más allá del amor, sacrificio y de lo importante para ellos, jugadores profesionales versus juveniles. eso no se puede hacer. Se perjuficó a Colo Colo claramente, se perjudicó Antofagasta claramente ¿Es culpa de Católica? no, Católica es responsable de sus propios actos".

"Acá pareciera que si tú te contagias de Covid es como que si fueses culpable y te pegan un garrote en la cabeza porque te contagiaste con la variante Delta, ¿Saben cuantos casos hay? 2.600 en las últimas 24 horas (sábado). Entonces es como que te contagiaste, no existieron los protocolos, te sancionan, el partido se juega igual para que pierdas, eso te están diciendo y es un error garrafal. Acá la ANFP debe tener criterio con lo que siga sucediendo de aquí hacia adelante. Lo mismo le está pasando a la Unión Española ahora, también tiene casos de Covid-19. Eso es lo mismo que tenía que haber pasado con los partidos es de Curicó y cuando uno retrocede la cinta", complementa.

El profesional espera "Es criterio, competitividad, buscar que la pareja esté igualada, no un equipo profesional y otro juvenil, no, eso no. Acá perjudicaron a Colo Colo con Audax y perjudicaron a Antofagasta jugando con Católica, claramente. Grito esto y lo grité anteriormente para no tener un torneo desvirtuado. No quiero tener un torneo desvirtuado, donde sea campeón uno porque el resto tuvo Covid. Quiero que el torneo se juegue como corresponde, profesional a profesional, te pueden faltar cinco jugadores, perfecto, puede jugar igual, porque hay un plantel de 22, 25 y hasta 30 jugadores, pero cuando ves que un equipo tiene 10 jugadores menos no puede jugar, no puede disputar, porque ahí la balanza se inclina y esa diferencia no la quiero ver en la cancha".

"El llamado a la ANFP de aquí en adelante más allá del acuerdo en el Consejo de Presidentes es criterio. Si hay equipos con muchos jugadores contagiados, suspendan el partido y que se juegue cuando se pueda jugar. 'No, es que no hay fecha', cómo no va a haber fechas, si los jugadores pueden jugar a mitad de semana", añade.

"No inventemos. Si sale campeón Católica que salga bien, si sale Colo Colo que lo haga bien, si Audax se mete más arriba que lo haga en las buenas condiciones, pero no regalando, acá a Colo Colo se le perjudicó con Audax, claramente. Menos mal que le suspendieron el partido con Wanderers y se le perjudicó a Antofagasta ¿Católica es responsable? No, ellos hacen su pega. De aquí en adelante criterio por parte de la ANFP".

Análisis del partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers

Rodrigo Sepúlveda también comentó el triunfo albo por la jornada 30: "Colo Colo gana y lo gana bien 3-0, un partido que era fundamental. Hoy juega con una presión, Católica entraba como líder, por lo tanto Colo Colo tenía que buscar la victoria para hoy estar líder, esa era su obligación y lo logra jugando bien, jugando de buena manera, convincente y clara. Eso es lo que tiene que hacer y claramente lo entiende".

"Con lo que hace (Pablo) Solari y (Javier)Parraguez te permite dar una tranquilidad en el resultado, porque de brillantez en la etapa inicial no lo tuvo, pero tuvo algo que para mí es relevante en equipos que están peleando el título, que es la convicción y la seguridad en tus propios medios, en lo que tienes que hacer. Equipos bien ordenado defensivamente, buenos niveles individuales, a pesar que el rendimiento no supiera estar en su primer eslabón de exigencia", agrega.

"Bolados jugó bien, Opazo jugó bien, Solari va y te define, Parraguez va y te define. Colo Colo sin brillantez te iba ganando 2-0. Situación opuesta al segundo tiempo, donde se suelta. Hoy día CC termina 3-0, si finalizaba 5-0 era absolutamente normal y justo. Eso te dice que hay un elenco que sabe perfectamente lo que está jugando, juega para ser campeón ¿Momentos de jugar mal? Sí ¿Momentos de reventar la pelota y sacarla como (Maximiliano) Falcón? sí ¿Eso es malo? No, es absolutamente entendible. La pega se hizo y bien de parte de Colo Colo", cierra.