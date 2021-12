Ronald Fuentes se ilusiona con contar con Joaquín Montecinos en Audax Italiano: "Mientras no llegue una oferta concreta, contamos con él"

Luego de su paso por Rangers de Talca, Ronald Fuentes vuelve a la primera división con Audax Italiano y en conversación con Radio Cooperativa, el flamante entrenador da luces de lo que será su trabajo en el cuadro itálico.

Una de las principales preocupaciones para el estratega es saber si contará o no con la figura del equipo: el seleccionado chileno Joaquín Montecinos, sobre todo considerando que el primer desafío está a la vuelta de la esquina: enfrentar a Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores de América.

Es sabido que hay muchos interesados en contar con el delantero y hasta desde Argentina lo vienen siguiendo, por lo que su permanencia se ve difícil, pero el mundialista en Francia 1998 se ilusiona.

"Sigue siendo integrante del plantel. Mientras no llegue una oferta concreta, contamos con él. Sabemos que las opciones de salir son altas, muchos clubes preguntan por él. Mientras el club no me diga que está vendido, seguiremos contando con él", afirmó.

Independiente de que si Montecinos se quede o no, Ronald Fuentes cree que "hay que traer cuatro o cinco jugadores. Hay buenos elementos y buena disposición".

Para el final, el DT cuenta que "estamos ilusionados y queda trabajar para llevar a cabo lo que conversamos", sostuvo, pensando en el desafío de la Copa Libertadores".