Lateral izquierdo de Curicó Unido y ex Colo Colo, Ronald de la Fuente, confesó que tuvo una oferta concreta para llegar a Universidad de Chile y reveló por qué finalmente no se llevó a cabo y terminó quedándose en la Región del Maule.

Curicó Unido y Universidad de Chile se verán las caras esta tarde en el Estadio La Granja con realidades opuestas; el cuadro local viene de caer ante Deportes Copiapó y Cerro Porteño en calidad anfitrión, mientras que los azules vienen de dos victorias al hilo y buscarán la tercera en la Región del Maule.

Ronald de la Fuente, lateral izquierdo del equipo que dirige Damián Muñoz, anticipó el compromiso en diálogo con DIRECTV Sports y aseguró que la tarea no será nada de fácil ante una encumbrada Universidad de Chile de Mauricio Pellegrino.

De la Fuente explicó por qué no llegó a la U. | Foto: Agencia UNO

“Venimos de dos derrotas dolorosas, pero estamos confiados. Hemos preparado con poco tiempo el partido con la U, pero con la motivación y la ilusión para volver a quedarnos con los tres puntos”, dijo.

Ex albo complementa diciendo que “Hemos visto videos de la U. No sé si haga un partido tan defensivo trataremos de mantener el juego en campo contrario. Con presión y tenencia para proponer y llevar el partido a lo que queremos”.

En el cierre, reveló que estuvo a la nada misma de llegar a la U y explica por qué no sucedió: “No quería pasar por sobre el club. Hubo ofertas concretas de la U, que no llegaron a buen puerto y que terminaron en mi continuidad en Curicó, de la cual estoy muy contento. Renové hasta fines de 2024”.