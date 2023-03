El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile culminó hace exactas dos semanas, pero fuera del campo de juego se sigue jugando el partido más importante del fútbol chileno.

Los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental entre ambas barras, sumado a la caída de un cortaplumas a la cancha en el sector Cordillera, piedrazos desde Magallanes y la agresión sufrida por Cecilia Pérez no pasaron inadvertidos y todos estos hechos están en conocimiento tanto de la justicia como del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Es precisamente este último tribunal quien, en el transcurso de esta semana, decidió aplazar la sanción a Colo Colo, lo que no significa que no vayan a sancionar al Cacique por la violencia ocurrida durante el Superclásico.

Cecilia Pérez condenó, nuevamente, la violencia vivida en el Monumental. | Foto: Agencia UNO

En conversación con Bolavip Chile, Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, aseguró que “Nosotros, en la convicción de que el fútbol tiene que ser protagonizado por los jugadores, por sus hinchas y no por los delincuentes, siempre vamos a tener una sola postura de salir a hablar fuerte y firme”.

La ex ministra expuso que todos los antecedentes están en la mesa: “Presentamos nuestra denuncia al tribunal de penalidades, querellas en los tribunales de justicia. Es inaceptable lo que se vivió y no porque fuera contra nosotros, sino porque no puede ser, eso no puede pasar en nuestro país”.

En el cierre, Pérez condenó de manera tajante lo ocurrido y lanza un palo, le llegue a quien le llegue: “El día que existan dirigentes que empiecen a justificar la violencia en los estadios, ese día los delincuentes ganaron y eso no es lo que quiere Universidad de Chile”, remató.