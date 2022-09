Charles Aránguiz es uno de los sobrevivientes de la Generación Dorada que está en España junto a la selección chilena de Eduardo Berizzo que jugará amistosos con Marruecos y Qatar.

En conversación con LUN, el Príncipe no sólo se refirió a esta nueva experiencia con la Roja, también deslizó cosas sobre su futuro, como la de volver a Chile, aunque no especificó donde jugará.

"Veremos qué pasa. Estoy enfocado en Leverkusen. Claro que me gustaria jugar en Chile. Mis hijos estaban muy chicos cuando me fui y me gustaría que me vieran jugando en canchas chilenas,

donde todo empezó. Veremos también cómo estoy fisicamente", indicó.

Respecto a la camada de jóvenes que se integraron al equipo de todos, Aránguiz asegura que "tienen que aprovechar su oportunidad. Uno está para ayudar a los más jóvenes. Es algo que a mí me gusta. De hecho, cuando deje el fútbol me gustaría trabajar en cadetes.

Charles Aránguiz ya se encuentra junto a la selección chilena (Comunicaciones ANFP)

En esa misma línea Charles aclara que está haciendo el curso de entrenador, pero sólo quiere formar, no quiere tomar un equipo.

"Estoy haciendo el curso para poder trabajar en escuela de fútbol. Formar a los niños me gustaría, pero en un primer equipo no se me ha pasado por la cabeza", cerró.