Universidad de Chile dio fin a su temporada 2022 con un negativo resultado, en donde los ‘Azules’ no pudieron maquillar su mal torneo y cayeron por 4-3 ante Cobresal en el Estadio Huachipato, cerrando así un nuevo año para el olvido en el conjunto ‘Laico’.

Tras lo que fue la caída ante los ‘Mineros’, el DT del ‘Romántico Viajero’ Sebastián Miranda dejó sus sensaciones ante el último partido de este campeonato, en donde indicó que le costó mucho el poder hacer un análisis ante esta derrota.

“Me cuesta explicar la derrota, hemos tenido poco tiempo desde que terminó el partido, un partido que teníamos completamente dominado ganando 3-1. No encuentro la explicación para la fragilidad defensiva que tuvimos, el control del juego lo tuvimos, tuvimos las llegadas y fuimos concretos a la hora de concretar las ocasiones de gol, pero no tuvimos la seguridad defensiva que nos permite crecer como equipo”, partió señalando Miranda.

Profundizando en aquello, el DT de la U recalcó que en la zona defensiva hubo fallos inexplicables “nos hicieron un gol terminando el primer tiempo cuando el partido estaba completamente controlado y luego iniciando el segundo tiempo, la verdad que me cuesta explicarlo, no tuvimos la seguridad defensiva que trabajamos, teníamos ausencias importantes”, apuntó.

La U cayó ante Cobresal | Foto: Agencia Uno

Haciendo un análisis más personal dentro de lo que ha sido su estadía en el club, el estratega explicó cómo fueron sus dos pasos dentro de la Universidad de Chile, en el cual queda con sensaciones gratas tras haber conseguido la permanencia en primera división con los ‘Azules’, la cual era el principal objetivo pactado desde la dirigencia para él.

“Yo estuve en dos periodos, fueron dos periodos distintos. Ahora en el segundo, el objetivo era claro, el cual era salvarse del descenso, era el único objetivo del club y de eso claramente se cumplió, se cumplió antes de los esperado”.

“Uno siempre quiere más, yo siempre quiero más, no me conformo solo con eso. Ese era el objetivo principal, se cumplió mucho antes de lo esperado, mucha gente cuando yo tome este cargo, me decía que estaba loco por asumir este riesgo, pero yo tenía mucha confianza, estaba con una convicción muy alta de poder revertir esta situación con este grupo de jugadores, mucho antes de lo que todos pensaban”, detalló ante los medios.

En la cabeza de Miranda sigue rondando lo que fue la eliminación de Copa Chile, en donde señaló que tras eliminar a la Universidad Católica, pasó a ser un nuevo objetivo dentro de la institución en este año.

“Lamentablemente no terminamos de la forma en la que pensábamos, de la que habíamos planificado tanto de la Copa Chile, después la Copa Chile paso a ser una exigencia, se le ganó a un gran rival como la Universidad Católica, jugando en un gran nivel, pero no pudimos mantenernos, de eso si me hago cargo, del porque el equipo no pudo mantener esa regularidad, pero me siento orgulloso y tranquilo de haber cumplido el objetivo principal. No me conformo, porque creo que pudimos haber escalado más posiciones y haber tenido más puntos. Seguiremos trabajando y con la misma convicción y ganas, en el lugar que esté, para hacer al club más grande”, asentó

Finalmente, Miranda sacó conclusiones a lo que ha sido su estancia dentro de la Universidad de Chile, en donde hizo una comparación a la temporada anterior, en la cual el club se salvó del descenso al igual que este año y espera que dentro de la dirigencia tomen la mejor decisión para la salvación del club, en donde se muestra dispuesto de ayudar a la U en el lugar que sea.

“Yo no puedo referirme a lo institucional, yo soy entrenador, me tengo que referir a lo deportivo y a lo que me compete que es la cancha. El año pasado creo que fue duro, yo estuve ahí como ayudante de Cristián Romero, fue un camino difícil, fue agónico y logramos sacar la tarea adelante. Hoy terminamos este año un año de nuevo, esperemos que el club pueda hacer el análisis que corresponde y tome las decisiones que tenga que tomar, para que el próximo año este club esté mucho mejor. Del lugar en que a mí me toque, ayudaré para que el club esté en lo más alto posible”, cerró.