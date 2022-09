Universidad de Chile consiguió un importante triunfo durante esta jornada, en donde los Azules dieron el primer golpe de la serie en los cuartos de final de ida en la Copa Chile tras imponerse por la cuenta mínima ante Universidad Católica con el solitario gol de Cristián Palacios en el Estadio Santa Laura.

Tras lo que fue este primer partido de la serie, el estratega del conjunto Laico, Sebastián Miranda atendió a los medios de comunicación y compartió las reflexiones que le dejó este triunfo ante su clásico rival, el cual es claro en señalar de que es un golpe anímico importante para la resta final de la temporada.

"No quiero hablar de un antes y un después, pero sí hay envión anímico que refuerzan ciertas cosas, crecemos como equipo y confianza. Cuando se trabajan y hacen a conciencia, cuando hay intensidad, los resultados llegan. Pensando a futuro es importante este triunfo, no habíamos ganado un clásico en todo el año y lo hicimos con nuestra gente, con un apoyo emocionante, se valora mucho desde este lugar. La gente necesitaba un desahogo como este", partió señalando Miranda.

A pesar de derrotar a los ‘Cruzados’, el hoy entrenador del conjunto Laico que fue ratificado durante esta jornada confesó de que hay que mantener la calma ante este resultado y que quedan aún 90 minutos para poder definir la serie.

Seba Miranda es pura alegría con el triunfo de la U | Foto: Agencia Uno

"Quedan 90 minutos, el tema del Campeonato Nacional está guardado, pero nos sirve para crecer como grupo. La prioridad es el campeonato, estamos en situación difícil, pero la U como club grande debe estar preparado para enfrentar dos torneos y ganar", explicó.

Ante lo que fue el triunfo ante un duro rival como la Universidad Católica, el ‘Seba’ señaló que valora en demasía el poder vencer a su clásico rival y detalla que las molestias físicas que mostraron sus jugadores durante el duelo pasan más por el momento de tensión que hay en el equipo.

"Le ganamos a un rival que venía al alza y hoy pudimos ganarles. Con un esfuerzo grande, porque hay jugadores tocados, con molestias y a partir de mañana veremos cómo están para la revancha del miércoles. El momento de la U hace que los jugadores estén más tensos. Pero nada es grave, solo hay contracturas", apuntó en conferencia.

Finalmente, Miranda alabó el gran juego que mostraron sus dirigidos en esta jornada y en base a aquello destacó de gran manera lo que fue el debut de Martín Parra en el arco de la Universidad de Chile.

"Todos los jugadores están demostrando que están capacitados para jugar. Eso es fundamental para el entrenador, elegir el once, los que vayan a la banca. Eso me enriquece a mí como entrenador y ellos como jugador. Por eso me pone contento lo de Martín Parra", cerró.