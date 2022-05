Los alegatos de la ANFP en la FIFA por la irregular inscripción del ecuatoriano Byron Castillo siguen siendo tema de discusión en los pasillos del ente rector del fútbol nacional, toda vez que la dirigencia presidida por Pablo Milad quiere meterse por los pasillos al próximo Mundial de Qatar 2022.

La denuncia de Chile es llevada por el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien en más de una ocasión ha manifestado que La Roja tiene buenas posibilidades de llegar a la cita mundialista tras haberse presentado pruebas concretas de que Castillo sería, en efecto, colombiano.

Uno que ha seguido de cerca el caso de Byron Castillo y Chile es Ronald de la Fuente, quien en conversación con Deportes 13 aseguró que “He leído bastante sobre ese tema, pero ahí en los estamentos pertinentes hay que ver qué pasa y si la acusación que hace Chile es realmente así. Me imagino que debe haber muchas pruebas para ello. Es muy entretenido, ojalá por el bien de Chile se pueda sacar algún beneficio”.

De la Fuente sigue de cerca el caso de Chile en la FIFA. | Foto: Agencia UNO

El origen del interés del ex lateral de Colo Colo y actualmente en Curicó Unido no es en vano, ya que está estudiando la carrera de derecho según él mismo dijo: “Es mi prioridad (mantener vivo el sueño de ser abogado). Congelé porque no tenía otra alternativa, pero fue bien fome. Me había costado mucho tomar el ritmo de la carrera. Ya había cumplido un año y medio invicto, pero ahora tuve que congelar”, dijo.

“Esos son algunos de los problemas que te genera esta profesión de futbolista, donde se trabaja los fines de semana y el calendario va cambiando. Se me complica mucho viajar cuatro veces a la semana desde Curicó a Santiago y asistir los sábados a las cátedras y exámenes”, complementó.

En el cierre, de la Fuente le hizo un queque a Eduardo Carlezzo: “La verdad es que no lo conocía mucho antes. Sé que es un gran abogado, que ha tenido participación en instancias súper decisivas e importantes, aunque no me veo tanto en eso. Pero sin dudas que uno admira a este tipo de personas por el nivel de conocimiento y el nivel de influencia que tienen”, remató.