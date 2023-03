VIDEO: ¿Fue penal o no? La nueva toma de la polémica jugada de Yonathan Andía en el Superclásico entre Colo Colo y la U

Si bien la edición 193 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile no tuvo una evaluación positiva por lo mostrado por ambos equipos en la cancha del Estadio Monumental, esto no significó que el duelo no haya tenido una gran polémica dentro de este compromiso.

Esta llegó en los descuentos del partido, en el que el principal protagonista fue el defensor de la U, Yonathan Andía, quien tras un centro del defensor de Colo Colo, César Fuentes, controló el balón inesperadamente dentro del área con su pecho, en la que toda la gente del ‘Cacique’ manifestó que el lateral de la visita controló con la mano, pidiendo la pena máxima.

El juez de la brega, Cristián Garay no tomó en cuenta esta llegada y al parecer no recibió ningún llamado del VAR para poder revisar esta situación, la que en Colo Colo denominaron como polémica y en donde incluso su estratega, Gustavo Quinteros solicitó que se liberaran los audios del VAR sobre esta situación, algo que desde la ANFP le negaron rotundamente.

Durante las últimas horas, las cámaras de TNT Sports entregaron una nueva perspectiva a lo que fue esta jugada tan conflictiva, en la que se ve desde otro sector lo que fue este control del jugador de la Universidad de Chile, en el que los ‘Albos’ pidieron desesperadamente penal.

VIDEO: REVISA LA NUEVA CAMARA DE LA POLÉMICA ACCIÓN DEL SUPERCLÁSICO