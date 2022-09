Víctor Hugo Castañeda llegó desde San Vicente de Tagua, con su maleta llena de ilusión, para forjarse un nombre en el fútbol chileno y empezó a dar sus primeros pasos en Palestino. En las cadetes del cuadro tetracolor, el mediocampista conoció a un amigo, hermano y confidente como lo es Marco Opazo. Sin embargo, este 2022, su partner Marco desapareció en extrañas circunstancias y ya van más de 6 meses sin conocer sobre su paradero.

Opazo y Castañeda forjaron una gran amistad desde las inferiores en Palestino. Ahí, ambos futbolistas, crearon lazos, buena onda y empezaron a cimentar su derrotero en el fútbol profesional. Opazo, más conococido como el Chacota por su buen humor, realizó su carrera en Linares, Iquique y Antofagasta, mientras que VHC también estuvo largos años en la tienda de La Cisterna.

En esas aventuras, los dos jugadores compartieron penas y alegrías. Ahora, Opazo sigue desaparecido y la forma en que se abordó este tema tiene molesto y con mucha desazón a Castañeda, quien abrió su corazón con Bolavip.

"La verdad que no he tenido ninguna información y esto me tiene preocupado. Han pasado 6 meses y nadie dice nada, no aparece. Desapareció una persona conocida, que aparte de ser un compañero casi por ocho años, es un amigo. Somos casi contemporáneos, porque Marco es un año mayor que yo", sinceró Castañeda.

Marco Opazo salió de su hogar en marzo pasado desde Lampa y no volvió a aparecer más.

Las primeras semanas de búsqueda, con drones y cadenas de amigos incluidas, fueron intensas en varias zonas de Lampa. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses el mundo del fútbol se olvidó de la situación de Opazo. Esto, con mucha rabia, fue comentado por Víctor Hugo Castañeda, quien no pierde las esperanzas en encontrar con vida al exjugador de la Selección Chilena.

"Uno vive cosas muy intensas cuando está comenzando a jugar, más en los momentos que nos tocó en Palestino en los inicios de los años 80. Y me tiene muy preocupado su familia y, sobre todo, la pasividad con que el medio futbolístico ha tratado este tema y me tiene muy muy triste", relató VHC.