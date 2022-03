José Luis VIllanueva comentó este lunes en el programa Pauta de Juego sobre el mal momento que está viviendo Universidad Católica y donde el pasado sábado sufrió su tercera derrota consecutiva y cree que la UC ha perdido como cuando estaba al mando Gustavo Poyet.

"Está seca de ideas, de juego. Hay momentos en que dices tú dices 'ya, pudo haber abierto el partido', pero al final como yo siempre digo y no vamos a sacarle el poti... a a la jeringa, esto te lo marcan los resutados y los resultados indican que lleva tres derrotas consecutivas. Perdiendo tal vez a lo Poyet, que se ve gastado", dijo.

Además, Villanueva alzó la pregunta a si Cristián Paulucci puede modificar este escenario. "No es un buen momento de Católica y que te plantea una problemática de qué hacer. ¿Se ve que el entrenador pueda encontrarle la vuelta? ¿Pueda cambiar esto? Desde la cancha no se ve".

"O sea, una cosa es cambiarla desde los entrenamientos, la planificación, qué se yo y otra cosa también es y que termina importando o marcando la tendencia es lo de los cambios que él haga dentro de la cancha. Hablamos del día del partido, el Matchday y hoy día no se está viendo", agregó.

Y el ex delantero abrió el debate. "Yo digo ¿todos los partidos los vas a leer igual cuando se estén jugando? ¿Todos los partidos va a ser la misma solución? ¿Es lo mismo jugar con Everton que contra Palestino? ¿Todos los rivales juegan igual para que tú después en cierto minuto del partido digas 'hay que hacer este cambio porque nos dará la solución'? Yo solo te pregunto eso".

Añadió a lo anteriormente planteado. "Ni siquiera estoy diciendo que está equivocado, aunque sabemos que seguramente esa es la respuesta, pero le pregunto a la gente que le gusta el fútbol, que ve todos los partidos de todos los equipos ¿Todos los partidos tienen la misma lectura? ¿El mismo análisis?"

En otra línea, el comentarista analizó lo que fue el gol de Everton, el cual lo marcó Lucas Di Yorio a los 57 minutos y enfatizó sobre lo realizado por la zaga defensiva de la UC.

"Jugó con uno más harto rato y seguidito de eso te terminaron clavando con un muy buen contraataque, un poquito de fortuna en el rebote, pero un buen contraataque. O sea, buen contraataque para el fútbol chileno también, porque trotó un rato Di Yorio que juega muy bien. Trotó, trotó, miró a que venía y de repente dijo 'ya, voy a acelerar' y sacó remate. Mamita, paso adelante, hermano. Paso adelante para marcar, basta de marcar corriendo para atrás", comentó.

Por último, Villanueva analizó las ocasiones que tuvo la UC en el encuentro y que tuvieron como protagonista a Diego Valencia. El delantero tuvo algunas situaciones para marcar, pero no se dio. También tuvo palabras para el debut de Nehuén Paz y los minutos de Lucas Melano.

"Ojo también, porque ahí donde el límite es tan chico y por eso digo que si el Pollo Valencia no hace goles no juega bien, porque si hubiese hecho los dos goles que tuvo, Católica lo gana y se te abre el partido. A eso voy que es tan determinante para un equipo que juega mal anotar todas las que tengas, porque no sabes cuántas más vas a generar. Ahí es cuando es tan importante la precisión y por eso que termina siendo tan decidor el si la mete o no", sostuvo el ex futbolista

"A Paz lo vi agresivo cuando estaban de espalda los rivales, que siempre intentó ir y presionar. Hizo muchas faltas cuando su rival estuvo de espalda, pero sí va fuerte. No me parece que fue un mal partido, siento que tiene que jugar mejor defensivamente y lo de Melano, maoma no más", cerró.