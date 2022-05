Vito de Palma se declara hincha acérrimo de Ñublense y lo lleva en el corazón: "Son esos enamoramientos que no tienen una explicación racional lógica"

Hace un par de meses, comenzó a circular un audio de Vito de Palma, una de los comentaristas más reconocidos de la cadena televisiva ESPN, saludando a Ñublense. El viral empezó a agarrar cada vez más fuerza y todo terminó con Vito recibiendo la indumentaria de los diablos rojos en Buenos Aires.

De origen italiano pero radicado hace un buen tiempo en Argentina, Vito de Palma se ha hecho fama al otro lado de la cordillera por ser el ‘Calciologo’, uno de los hombres que más sabe del acontecer de la Serie A del país de la bota y, ahora, es un hincha más del equipo de Jaime García que está dando de qué hablar en el Campeonato Nacional 2022.

Pese a la distancia, Vito atendió el llamado de Bolavip y explicó cómo se originó su pasión por Ñublense, diciendo que "Fue una cosa insólita porque en el curso de un partido de Italia me escribió un hincha y me gustó mucho el nombre y lo comenté. Eso desencadenó en una reacción en cadena. Me trajeron las camisetas acá a Buenos Aires, fue muy lindo y simpático”.

Vito agradeció el cariño de la hinchada de Ñublense. | Foto: Agencia UNO

Para Vito, Ñublense es una pasión que no conoce de lógicas: “Tanta simpatía y cariño se ganó el mío de vuelta obviamente, son esos enamoramientos que no tienen una explicación racional lógica, sino que se dan por esas cosas de la vida y es muy lindo sentir como retribuir de una manera el afecto que me tienen sin conocerme o conociéndome solo por mi profesión”.

“La verdad es que es muy cariñoso todo, que me consideren importante es una enormidad sin haber hecho realmente nada más que mi profesión para ganármelo así que lo mínimo que puedo hacer es tratar de devolver ese afecto haciéndole fuerzas al equipo”, complementó agradeciendo el cariño que le expresan los hinchas de los diablos rojos vía Redes Sociales.

El ‘Calciologo’, incluso, se animó a decir que trata de seguir lo más posible el fútbol chileno: “Es realmente una campaña muy buena. Vamos hacerle fuerza hasta el final. No puedo ver los partidos, es decir, veo los resultados, me fijo en la tabla, dónde están ubicados los rivales de Ñublense para tener así una idea. Honestamente no tengo el tiempo para hacer más de eso”, cerró.