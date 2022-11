Magallanes consiguió el anhelado ascenso a la Primera División después de más de tres décadas sin poder decir presente en la división de honor y, uno de los responsables para que sucediera eso fue Yorman Zapata, jugador colombiano que tuvo una brutal campaña con el conjunto metropolitano.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, Zapata entregó las claves del ascenso: “Nicolás Núñez me ayudó a tomar decisiones. La clave fue que el entrenamiento lo llevamos al partido. Siempre tuvimos calma, nunca perdimos la esencia independiente de quién fuese titular”.

Consultado sobre su futuro, el jugador aseguró que “Ahora estoy enfocado en Magallanes. Después de la Copa Chile analizaré si existe una oferta con mi representante. No sé si Colo Colo me quiera llevar”.

Zapata fue una de las figuras de Magallanes esta temporada. | Foto: Agencia UNO

“Quiero nacionalizarme, ya que es más fácil que me puedan contratar porque no ocuparía cupo de extranjero. Me gustaría estar en Colo Colo o Universidad Católica y sueño con llegar a la Selección Chilena”, dijo con brillo en los ojos por poder dar el gran salto en su carrera.

De los cruzados, reveló que “Universidad Católica es el dueño de un porcentaje de mi pase. Las inferiores de Católica tienen mucha calidad. Cuando estaba Quinteros, el ayudante me dijo que no me fuera, pero no me podían dar recursos”.

ver también Colo Colo se fija en ex arquero de la U para pelearle el puesto a Cortés

Zapata, Núñez y compañía ahora se concentran en la final de la Copa Chile el domingo 13 de noviembre cuando tengan que enfrentar a Unión Española por el título y por la posibilidad de enfrentarse a Colo Colo en la Supercopa 2023 que dará el vamos a la temporada del fútbol chileno.