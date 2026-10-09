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Campeonato Nacional

Alineaciones de Huachipato y O’Higgins por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Huachipato y O'Higgins se enfrentan este sábado 10 de octubre por la Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Huachipato vs. O´Higgins, Campeonato Nacional
Huachipato vs. O´Higgins, Campeonato Nacional

Se viene Huachipato vs. O'Higgins este sábado 10 de octubre desde las 17:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Huachipato y O'Higgins

Huachipato viene de ganarle 2-0 a Universidad de Concepción y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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O'Higgins viene de caer 0-1 ante Audax Italiano y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Huachipato y O'Higgins

Huachipato (3-5-2): Christian Bravo, Cristian Toro, Nicolas Vargas, Rafael Caroca, Harold Antinirre, Kevin Altez, Claudio Sepulveda, Maicol Leon, Mario Briceno, Maxi Rodriguez, Sergio Nunez. DT: Jaime Garcia.

O'Higgins (4-4-2): Omar Carabali, Luis Pavez, Nicolas Garrido, Alan Robledo, Felipe Faundez, Walter Bou, Juan Leiva, Felipe Ogaz, Ignacio Schor, Arnaldo Castillo, Bastian Yanez. DT: Lucas Bovaglio.

Suplentes de Huachipato: Sebastian Mella, Benjamin Mellado, Lionel Altamirano, Martín Ezequiel Cañete, Luciano Arriagada, Javier Carcamo, Cris Martinez, Claudio Torres, Ignacio Cruzat.

Suplentes de O'Higgins: Cristian Morales, Santiago Toloza, Joaquin Munoz, Tomas Aviles, Leandro Diaz, Diego Carreno, Jose Tomas Movillo, Joaquin Tapia, Thiago Vecino.

La previa de Huachipato y O'Higgins: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 10 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de Chile)
  • Historial: 48 cruces — Huachipato ganó 20, O'Higgins ganó 19 y empataron 9
  • Último antecedente: 11/04/2026: O'Higgins 0-2 Huachipato
  • Próximo partido de Huachipato: vs. Audax Italiano, domingo 25 de octubre
  • Próximo partido de O'Higgins: vs. Cobresal, domingo 25 de octubre
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