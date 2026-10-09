Alineaciones de Huachipato y O’Higgins por la Campeonato Nacional: formaciones probables

Se viene Huachipato vs. O'Higgins este sábado 10 de octubre desde las 17:30 hora de Chile por la Campeonato Nacional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Huachipato y O'Higgins
Huachipato viene de ganarle 2-0 a Universidad de Concepción y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
O'Higgins viene de caer 0-1 ante Audax Italiano y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Huachipato y O'Higgins
Huachipato (3-5-2): Christian Bravo, Cristian Toro, Nicolas Vargas, Rafael Caroca, Harold Antinirre, Kevin Altez, Claudio Sepulveda, Maicol Leon, Mario Briceno, Maxi Rodriguez, Sergio Nunez. DT: Jaime Garcia.
O'Higgins (4-4-2): Omar Carabali, Luis Pavez, Nicolas Garrido, Alan Robledo, Felipe Faundez, Walter Bou, Juan Leiva, Felipe Ogaz, Ignacio Schor, Arnaldo Castillo, Bastian Yanez. DT: Lucas Bovaglio.
Suplentes de Huachipato: Sebastian Mella, Benjamin Mellado, Lionel Altamirano, Martín Ezequiel Cañete, Luciano Arriagada, Javier Carcamo, Cris Martinez, Claudio Torres, Ignacio Cruzat.
Suplentes de O'Higgins: Cristian Morales, Santiago Toloza, Joaquin Munoz, Tomas Aviles, Leandro Diaz, Diego Carreno, Jose Tomas Movillo, Joaquin Tapia, Thiago Vecino.
La previa de Huachipato y O'Higgins: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de Chile)
- Historial: 48 cruces — Huachipato ganó 20, O'Higgins ganó 19 y empataron 9
- Último antecedente: 11/04/2026: O'Higgins 0-2 Huachipato
- Próximo partido de Huachipato: vs. Audax Italiano, domingo 25 de octubre
- Próximo partido de O'Higgins: vs. Cobresal, domingo 25 de octubre