Alineaciones de O’Higgins y Cobresal por el Campeonato Nacional: formaciones probables

O'Higgins recibe a Cobresal este sábado 24 de octubre desde las 20:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional. O'Higgins viene de caer 0-2 ante Huachipato y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Cobresal viene de empatar 1-1 con Universidad de Concepción y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de O'Higgins y Cobresal
O'Higgins (4-4-2): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Tomás Avilés, Walter Bou, Felipe Ogaz, Santiago Toloza, Bastián Yáñez, Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.
Cobresal (4-2-3-1): Alejandro Santander, Guillermo Pacheco, José Tiznado, Christian Damián Moreno, Antonio Castillo, Juan Fuentes, Janpol Morales, Felipe Villagrán, César Yanis, Martín Espinoza Pino, Julián Brea. DT: Gustavo Huerta.
La previa de O'Higgins y Cobresal: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 20:00 (hora de Chile)
- Historial: 38 cruces — O'Higgins ganó 15, Cobresal ganó 14 y empataron 9
- Último antecedente: 19/04/2026: Cobresal 2-3 O'Higgins
- Próximo partido de O'Higgins: vs. Ñublense, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Cobresal: vs. Everton, domingo 1 de noviembre