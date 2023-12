Cobreloa está armando el equipo para la temporada 2024. La directiva de Marcelo Pérez tiene a dos futbolistas cerrados como Marco Borgnino y Francisco Arancibia.

Además, el equipo selló a Córdoba como la ciudad para hacer la pretemporada del cuadro del Loa. Ahora, el tema de los refuerzos sí que preocupa, ya que el reloj corre hace varias semanas.

El eterno capitán Mario Soto dialogó con Bolavip Chile y siente que Cobreloa tiene que buscar jugadores que sí tengan el linaje para defender al “cuarto grande” del fútbol chileno.

“Los jugadores que a veces no llegan a Cobreloa es porque pertenecen a grupos de representantes y tienen afinidad con otros clubes. Hay jugadores que en esos equipos muestran condiciones y en los grandes no las demuestran. Por eso, de repente juegan tan bien en Coquimbo y no así en Cobreloa, la U o Colo Colo. Hay que ir por buenos valores y que se la puedan “, expresó Soto.

Rubén Farfán no quiso ir a Cobreloa y firmó en Iquique (Photosport)

Soto también deja claro que “por eso, los jugadores que salen de Cobreloa sí triunfan en el fútbol nacional e internacional. Los dirigentes sí saben esas cosas”.

Igualmente, el histórico futbolista considera que “por ejemplo, por eso Alexis Sánchez le fue bien en equipos internacionales y en los que logró adaptarse. Estar en Cobreloa tiene un peso histórico y no es para cualquiera”.

¿Qué posiciones busca reforzar Cobreloa para 2024?

Cobreloa tiene en la mente fichar a un arquero, a un defensa central, a un par de volantes más y un par de delanteros para armar un equipo redondo con el fin de dar la pelea en la vuelta a Primera División.

Los del Loa están enfocados en sellar a Zacarías López en el arco, mientras que Bastián Tapia se acerca a pasos agigantados a Calama. En el mediocampo habrá que ver si toman la opción de Ricardo Blanco.

En ataque, las opciones se van cortando y una de ellas es optar por David Escalante, pese a que no haya solucionado el tema de la nacionalidad. Astorga lo tiene como opción, aunque no de las primeras.