Arturo Vidal realizó una nueva tranmisión de Twitch. El King estuvo jugando Warzone, pero también, como es habitual, respondió preguntas de sus seguidores. Una de ellas estuvo relacionada con Johnny Herrera, con quien compartió en la Selección Chilena.

El King dividió su parecer en dos ámbitos: su experiencia compartiendo en persona con el Samurai Azul en La Roja y la faceta de comentarista del exfutbolista.

“Cuando jugaba en la Selección bien, una buena persona, siempre decía las cosas directo, pero ahora como comentarista hablando de fútbol, no le pega mucho a la bolita, hay que decirlo”, lanzó el mediocampista de 36 años.

Vidal no está conforme con la labor de comentarista del exjugador. “No me gusta mucho. Me gustaba más como compañero ahí cuando decía las cosas, pero ahora de fútbol no, poco que decir”

Arturo Vidal opinó de Johnny Herrera (Foto: Photosport)

La crítica de Johnny Herrera a Eduardo Berizzo en La Roja

Si bien Arturo Vidal no especificó el motivo de su opinión, Johnny Herrera viene de mostrarse muy crítico tras el empate sin goles de la Selección Chilena ante Colombia en Santiago. En aquella ocasión reprochó el planteamiento de Eduardo Berizzo.

“El problema fue que los cambios de Chile fueron porque los jugadores lo pidieron. Con todo respeto, parecía técnico de liga o de barrio, parecía técnico de barrio. Se funde uno, entra el guatón por un lado y entra el otro guatón por el otro lado”, fue parte del comentario del Samurai Azul en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En ese aspecto criticó el estratega en aquella ocasión por no buscar el triunfo. “Si vamos a estar así todas las clasificatorias, va a jugar el que tenga más jineta. Estamos al horno. La responsabilidad de no haber querido ganar el partido es de Eduardo Berizzo”.