La Selección Chilena pudo lograr su primera victoria con Ricardo Gareca al mando, luego de derrotar por 4 a 2 a su símil de Venezuela, en un partido de suma importancia para las pretensiones del Equipo de Todos.

Uno que volvió en gloria y majestad a La Roja fue Arturo Vidal, que dejó atrás los problemas y declaraciones contra Gareca y se terminó cuadrando con el proceso del “Tigre” en las Eliminatorias Sudamericanas.

De hecho, el King manifestó tras el duelo ante la Vinotinto que él pudo unir al plantel del combinado criollo y le pidió a los exjugadores y hinchas apoyar a la escuadra nacional en lo que viene a futuro.

Cristián Caamaño le declara la guerra a Arturo Vidal tras su regreso a La Roja

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que el periodista Cristián Caamaño en Deportes En Agricultura aprovechó la ocasión para sacarle en cara a Vidal sus críticas contra Gareca.

“Alabamos el liderazgo, carácter y en lo que influye Vidal, pero él no puede decir que antes de su llegada el grupo no estaba unido. ¿Hay alguna certeza de esto? ¿Alguien puede decir que la selección no estaba unida? Qué quiere decir con esa declaración”, arrancó diciendo.

Bajo la misma línea, Caamaño agregó que “y lo otro que quiero marcar: dice que siempre hay que apoyar a la selección… Pero cuando estoy dentro apoyo, cuando estoy fuera hago mierda el proceso. Hace un mes, Vidal estaba echado en una cama pidiendo la salida del entrenador, exigiendo que Pablo Milad tomara acciones urgentes porque estaba desprestigiando al fútbol chileno, y que eran pavos en tal centro”.

Caamaño siguió con las declaraciones en contra de Vidal

Pero si esto fuera poco, el reconocido comentarista deportivo lejos de quedarse callado, continuó con sus dichos contra el actual volante de Colo Colo.

“Entonces, cuando tú estás despechado porque no te llaman, haces mierda, y cuando estás dentro resulta que eres responsable de todo lo bueno que le pasó a la selección. Pero las cosas son términos medios”, le indicó al ex FC Barcelona.

Fue ahí que el comunicador ocupó palabras más contundentes sobre su pensamiento sobre Vidal. “La gente, el soldado, el termocéfalo, el simio que sigue a Vidal cree que porque estuvo Vidal, Chile vuelve a ser el de los mejores tiempos, pero hay que analizar más allá de eso. Pero no puede quedar al margen lo que pasó antes, sus palabras cuando reclamaba porque él no estaba en la selección”, agregó.

Desde su regreso, La Roja logró sacar 4 de 6 puntos posibles | FOTO: Andres Pina/Photosport

“No se te puede olvidar que hace un mes estabas tirado en la cama, transmitiendo con (Carlos) Palacios y (Leonardo) Gil, riéndote por cómo perdían la marca, dando a entender que no se trabaja los balones detenidos… y un mes después pide que no critiquen y apoyen. Uno no termina de entender, no puedes tener tan mala memoria y ser tan inconsecuente”, complementó.

Por último, el panelista de la la 92.1 FM manifestó que “pongamos la pelota al piso: Vidal fue el principal crítico, no venga a pedir ahora apoyo cuando hace un mes le pedía a Milad la salida del entrenador y que si se perdía con Colombia había que tomar medidas. Que eso no se le olvide a la gente. Y los simios felices porque Vidal manda a callar a todos y es el King. No puedes vivir a la falda de un supuesto ídolo, porque el ídolo también se equivoca muchas veces cuando abre la boca”.