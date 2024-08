Cobreloa tendrá un complejo desafío en la próxima fecha del torneo. El cuadro loíno viajará hasta Santiago para enfrentar a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

Y a pesar de las distancias, un campeón con el cuadro naranja confía en conseguir los tres puntos. Esa es la visión de Leonardo Canales: hay que buscar la victoria a pesar de que el panorama sea adverso.

Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE, asegurando que en este compromiso debe surgir el temple minero. Espera que el cuadro de Dalcio Giovagnoli no exhiba los mismos errores que cometió en el último duelo.

“Ha mejorado el equipo, no tanto como quisiera, pero también está la posición incómoda de la tabla de posiciones. El partido con Unión Española fue bastante bajo, Nicolás Avellaneda comentó muy bien, analizó muy bien cómo fue”, indicó.

“Ya fue ya. Qué mejor hándicap que enfrentar al puntero para retomar la confianza. Se ha visto una mejoría. La esperanza es lo último que se pierde”, aseguró sobre el duelo ante los azules.

¿Sufrirá la U con sus ausencias? “Tiene más plantel que Cobreloa para reemplazar a los que no estarán. No hay que dar el cien por ciento, sino que el doscientos. Hay que estar concentrados. La entrega y actitud no se transa”, indicó.

Leonardo Canales durante su paso por la banca del CSD Ovalle. Fue campeón con Cobreloa en 1992.

Quiere la salvación de Cobreloa

En tanto, el mítico portero de Cobreloa también aludió al momento del equipo: está decimocuarto con 21 puntos, a dos unidades de zona de descenso. ¿Qué mejor momento que salir de dicho puesto ante el líder?

“Suele pasar que son partidos bravos, bien jugados. Creo que esta no va a ser la excepción, al margen que la U va por el liderato y quiere mantenerlo. Se le acerca Colo Colo. Tenemos que pensar en Cobreloa y conseguir los tres puntos para salir de la posición incomoda de la tabla”, cerró.