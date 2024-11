Siempre se ha especulado sobre la presencia del hombre del maletín en los finales de los torneos. Claudio Borghi se mostró muy contrario a cualquier tipo de incentivo y fijó una contundente postura.

“Jugué muchísimos años, jamás recibí. Si mi equipo recibía incentivos, yo no lo aceptaba. Nunca acepté”, expresó el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El estratega le hizo la cruz al hombre del maletín: “No estoy de acuerdo, menos para perder. Para ganar el incentivo que encuentro justo es el que me da mi club. Un incentivo para perjudicar a otro no lo hago. Jamás lo hice”.

Borghi revela que lo ofenden los incentivos: “Con esto no quiere decir que no existe, pero me ofende mucho que alguien piensa que yo voy a jugar mejor porque me está pagando. Me ofende mucho”.

Claudio Borghi revela que siempre se negó al hombre del maletín. (Foto: Photosport)

Colo Colo y la U definen el título del fútbol chileno

El Campeonato Nacional 2024 tendrá una apasionante definición este fin de semana, donde Colo Colo y Universidad de Chile definirán el título del Campeonato Nacional 2024.

Los Albos deberán vencer al descendido Deportes Copiapó para coronarse. Por su parte, la U tiene la obligación de vencer a Everton para tener chances y esperar que el Cacique no gane.