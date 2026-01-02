Cobresal está abocado al mercado de fichajes y así lo demostró con su última publicación en redes sociales: se la jugó por la incorporación de un canterano de Universidad de Chile.

¿De quién se trata? Es el hijo de un histórico del cuadro azul, pero nunca logró llegar a la misma trascendencia de su padre y ha tenido diversas experiencias durante su carrera. Ese es el caso de Esteban Valencia.

A través de sus plataformas oficiales, el elenco minero detalló que el volante de 26 años emigrará rumbo al norte del país en los próximos días. Ya pertenece a los registros de la institución desértica.

“¡Se suma al plantel legionario 2026! El volante nacional, formado en Universidad de Chile, Esteban Valencia Reyes se convierte en nuevo refuerzo minero para la próxima temporada“, comenzó señalando la misiva.

Luego, agregó: “Con pasos por Unión La Calera y Ñublense, se sube al camión minero con la misión de ir en búsqueda de la beta de cobre de buena ley y aportar para una gran campaña 2026 junto a la albinaranja“.

Esteban Valencia, formado en Universidad de Chile, jugará en Cobresal durante 2026. (Imagen: Photosport)

Se formó en Universidad de Chile: el presente de Esteban Valencia

Durante la última campaña, el mediocampista mixto se desempeñó en las filas de Ñublense de Chillán. Disputó una totalidad de 31 encuentros, en los que no anotó goles y entregó una asistencia.

Cabe destacar que a pesar de surgir desde las categorías inferiores de Universidad de Chile, el jugador aludido no logró su debut deportivo allí: fue en San Marcos de Arica.

En resumen:

A diferencia de su padre, ídolo de la Universidad de Chile, Esteban no logró debutar oficialmente en el Romántico Viajero, iniciando un largo periplo por el fútbol chileno que hoy lo sitúa como un jugador de gran experiencia en Primera División: