Cobreloa se trae un refuerzo de El Salvador: “Viajo con el plantel, me incorporo al grupo”

Cobreloa estaba buscando un centrodelantero Sub-21, ya que ocupó los tres cupos de refuerzo. La lesión de Javier Parraguez complicó a Dalcio Giovagnoli para el partido ante Cobresal. Para tranquilidad del DT, los Zorros cerraron la incorporación del centrodelantero de 19 años, Lucas Di Maio.

El propio futbolista confirmó su arribo desde Cobresal a los Zorros. “Me enteré que me iba a préstamo, así que nada, contento y a dar todo por el equipo”, expresó en diálogo con En La Línea Deportes.

Además, el ariete aclaró que llegará por un semestre a Calama: “De acá a fin de año y sin opción de compra”. También mencionó que viajará con sus nuevos compañeros a la tierra del Sol y Cobre: “Sí, ahora viajo con el plantel, me incorporo al grupo”.

Lucas Di Maio es nuevo refuerzo de Cobreloa. (Foto: Fútbol Joven Cobresal)

Un delantero que se desempeñaba en Proyección

Lucas Di Maio entregó una descripción sobre su persona: “Soy de Argentina, de Córdoba Capital, tengo 19 años. Estoy en Talleres. El año pasado llegué a Cobresal, a El Salvador y ahora se me presentó esta oportunidad”.

También mencionó que venía jugando en las juveniles esta temporada: “El año pasado estuve en el primer equipo, luego me bajaron a Proyección para tener más minutos. Me fue bien, hice varios goles y se me presentó esta oportunidad ahora”.

Por último se refirió a la grandeza de Cobreloa: “Me contaron ahí, estuve viendo un poco y re contento por eso”.