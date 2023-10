Colo Colo derrotó por 2-1 a la Universidad Católica en el estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023. Los Albos fueron superiores, pero se encontraron en desventaja ante una UC muy efectiva. Cuando parecía que no había forma para el cuadro Albo, lo dio vuelta con dos jugadas a balón detenido en los descuentos.

El dueño de casa fue superior en el primer tiempo. Los dirigidos por Gustavo Quinteros a través de la sucesión de pases y las pasadas por los costados, lograron encontrar espacios en una poblada defensa de La Franja.

Damián Pizarro a los 6′, se sacó a Guillermo Burdisso y, en el área, intentó con un remate desviado por el arco de Nicolás Peranic. En el minuto 22, el cuadro Albo estuvo muy cerca con un tiro trabado de Esteban Pavez que fue a buscar Nicolás Peranic. Sin embargo, el golero se chocó con su defensor, el balón le quedó a Jordhy Thompson que lanzó bajo a la izquierda, donde llegó el guardián cruzado que reaccionó de gran forma.

La más clara para los Albos fue a los 32′ con un remate de Jordhy Thompson que logró desviar Peranic y terminó dando en el poste superior. El joven extremo derecho de 18 años volvió a intentar en el minuto 42 con un tiro a colocar que tenía la intención de ir al segundo palo. Sin embargo, se le quedó central, encontrando nuevamente la reacción del ex guardameta de Melipilla, que fue la gran figura de la UC en la primera etapa.

Católica timbró y cambió el curso del encuentro

En el segundo tiempo, la situación cambió, pues Universidad Católica comenzó a encontrar espacios a la contra en la defensa del Cacique. Óscar Opazo en el minuto 52′ recibió tarjeta amarilla por cortar un contragolpe de la Franja.

Los Cruzados llegaron a la ventaja a los 56′ con gol de Alexander Aravena. Católica encontró espacios a la espalda de Óscar Opazo y el Monito en el área empujó el balón para la ventaja cruzada.

Universidad Católica se adelantó con gol de Alexander Aravena (Foto: Photosport)

Una jugada polémica sucedió en el minuto 60′. Clemente Montes cayó en el área tras una disputa de balón con Óscar Opazo. El delantero de la Franja reclamaba un contacto con el brazo en la cara de parte del Torta, situación que se advierte en las imágenes. Desde el VAR no consideraron esta acción como infracción, por lo que no se cobró pena máxima.

El Cacique se quedó sin ideas ante la ventaja de la UC, que logró administrar los tiempos del partido e imponer su forma de juego en el estadio Monumental.

Colo Colo lo da vuelta a balón detenido

Universidad Católica se quedó con uno menos a los 76′ por la expulsión de Gary Kagelmacher. El defensor demoró en reponer el juego y González lo amonesto con tarjeta amarilla, la cual fue la segunda, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego.

Desde ahí, la UC se replegó aún más ante un cuadro Albo que por más gente que metió al área no lograba las sucesiones que en el primer tiempo le permitieron llegar con peligro. No obstante, el equipo de Gustavo Quinteros no necesitó aquello, ya que lo empató a raíz del balón detenido. Leonardo Gil sirvió un córner desde la derecha y Leandro Benegas tras dos cabezazos en el área marcó el tanto de la igualdad 1-1 en el minuto 95.

En la última jugada del partido, el Cacique nuevamente de balón detenido encontró el gol del triunfo. Esta vez a los 101′, Damián Pizarro se anticipó con un cabezazo en el primer palo tras un córner desde la izquierda servido por el Colorado Gil.