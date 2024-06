Claudio Bravo ya se encuentra en Chile entrenando con la Selección Chilena de cara al amistoso que La Roja tendrá este martes ante su similar de Paraguay, a disputarse en el Estadio Nacional a partir de las 8 de la noche.

El ex portero del Real Betis no solo piensa en hacer una buena presentación para ganarse un puesto en la próxima Copa América de Estados Unidos 2024, sino que también para definir su futuro tras su salida del conjunto español.

Claudio Bravo ya entrena con La Roja en JPD. | Foto: Photosport

Si bien no ha definido respecto a su próximo club y no descarta ningún mercado, fue Rodrigo Herrera quien se la jugó con el futuro del formado en Colo Colo: “Yo creo que Claudio Bravo va a seguir jugando, no lo veo retirándose”, dijo a Bolavip Chile.

¿Colo Colo o la UC? Herrera se la juega diciendo que “Hoy día uno lo vincula con Colo Colo, pero con Cortés y De Paul no tiene necesidad en ese lugar. Si me preguntan a mí, yo lo vería más en la Católica con lo que ha sufrido con el Zanahoria (Pérez) en el último tiempo”, aseguró.

En el cierre, Herrera cree que es complicado que Bravo reciba ofertas de mercados top, asegurando que es “Difícil, puede llegar alguna oferta claramente, pero por su avanzada edad… Bravo es de primer nivel”, sostuvo en el cierre.

Chile vs. Paraguay, día y hora

Este martes 11 de junio a las 8 de la noche, La Roja tendrá su último compromiso amistoso antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos. El rival será Paraguay y el compromiso marcará la vuelta del combinado nacional al coloso de Ñuñoa.