¿Colo Colo o Universidad de Chile? Marcelo Toby Vega sorprende con su elección: "A mí me gusta más..."

Colo Colo no le pierde pisada a la Universidad de Chile dentro de lo que es la lucha por el título, en donde los ‘Albos’ vencieron por 2-1 a Ñublense de Chillán y mantienen la diferencia de cuatro puntos entre ambos, pero en donde el equipo de Jorge Almirón tiene un duelo pendiente.

Ante el nivel que muestra Colo Colo, el ex futbolista Marcelo Toby Vega comentó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports sobre aquello, en la que confesó que el estilo de juego del ‘Cacique’ no le gusta en demasía y escoge a la U.

“A mí me gusta mucho más como juega la U, Colo Colo nunca había jugado de esta forma, saca resultados, siguen en la Libertadores, pero el juego de Colo Colo con el plantel que tiene, puede dar mucho más“, comenzó señalando Vega.

Siguiendo en ese análisis, el ‘Toby’ siente que este estilo de juego que impone Jorge Almirón en este Colo Colo es muy distinto al que tiene el club a lo largo de su historia.

Para Vega la U es el mejor equipo que juega en el torneo | Foto: Photosport

“Esos últimos 20 minutos, que tiene que salir a buscar los partidos, con calma y buen juego, generando ocasiones de gol, ese Colo Colo es al que está acostumbrado, jugué tantos años ahí y era un Colo Colo diferente”, explica.

Finalmente, Vega enfatiza que este equipo de Jorge Almirón es más resguardado en lo defensivo, pero que es muy efectivo a la hora de conseguir resultado, lo que hoy en día lo tiene peleando los tres frentes: torneo nacional, Libertadores y Copa Chile.

“Este es un Colo Colo de Almirón, un Colo Colo defensivo, que especula mucho y no regala nada. No me gusta, pero saca resultados, está en tres frentes, peleando por los títulos”, cerró.