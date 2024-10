Tanto Colo Colo como Universidad de Chile, además de estar peleando el Campeonato Nacional de Primera División, ya comienzan a proyectar lo que será la temporada 2025.

En ese sentido, pareciera que ambos equipos buscan a un goleador y al menos en el plano local,el nombre del jugador de Everton, Rodrigo Contreras, comienza a tomar fuerza para que los grandes se lo peleen.

El Tucu, quien amaga a Fernando Zampedri para ser el goleador del torneo, viene de muy buenas temporadas sumando Deportes Antofagasta y ahora el cuadro ruletero, donde es una de las figuras.

Sin embargo, hace un tiempo, fue el propio argentino, quien de alguna manera “coqueteó” con uno de los equipos con más arrastre del nuestro balompié y se podría creer, que aquel club corre con cierta ventaja.

Contreras: “Me ha gustado mucho”

Fue en el año 2018 cuando defendía la camiseta del cuadro puma, que Contreras sostuvo una conversación con Diario AS Chile y en aquella ocasión, reconoció que le encantó la impronta del cuadro azul.

“Siempre por ahí me ha gustado mucho la U. Cuando lo enfrenté me acuerdo que íbamos ganando 4-0 y en ese partido me tocó hacer 2 goles y la gente cantaba todo el partido“, afirmó el atacante.

De todos modos, el futbolista sabe que esto es fútbol y es un trabajo, así es que bajo ningún aspecto, bajó la posibilidad de vestirse con otra camiseta de nuestro fútbol chileno.

“Me gustaría jugar en cualquiera de los tres, porque eso es a lo que aspiro y por eso vine acá y aspiro a que mi carrera vuelva a subir. Ojalá se pueda dar y llegar a un equipo grande”, cerró Contreras.

¿Cuántos goles lleva Rodrigo Contreras?

El goleador de Everton de Viña del Mar ostenta en el Torneo Nacional 15 anotaciones, dos menos que el máximo artillero, Fernando Zampedri.