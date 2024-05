El clásico 198 entre Universidad de Chile y Universidad Católica terminó hace cinco días y siguen hablando de él. Sin embargo, no del golazo de Alexander Aravena, no del recontra golazo de Fernando Zampedri, sino de los gestos de Nicolás Castillo. Abúrranse. En serio.

Cuando estudié periodismo, porque estudié, aunque algunos no lo crean, recuerdo que un profesor siempre decía: los medios de comunicación crean realidad. Y vaya que me he acordado de aquello esta semana.

Primero, porque han querido situar a Castillo como un delincuente que merece las penas del infierno. Si hasta han pedido que lo despidan de los cruzados.

Segundo, porque cuando hubo otros casos de actitudes impertinentes e inadecuadas en una cancha, no hubo la misma fuerza o las mismas ganas de criticar que estamos viendo con el delantero de la franja.

Si algo tengo bueno, algo que sea, es la memoria. Cuando Marcelo Díaz le hizo un “Pato Yáñez” a la hinchada de Colo Colo en 2011… ¿se habló cinco días? No. Cuando Carlos Palacios con Cristián Zavala le hicieron el gesto de tener frío a los hinchas de la UC hace unas semanas… ¿se habló cinco días? No.

Van a decir que es porque Castillo es reincidente en actitudes deplorables, los otros no. Y tienen razón. Basta decirlo el lunes y quizás el martes, pero llegar al jueves es un exceso. No se entiende.

Existe un Tribunal de Disciplina que castigará si lo cree necesario. Seguir hablando de Castillo, a esta altura, parece un acto de presión a ese ente para que dé un castigo ejemplificador.

Nicolás Castillo fue citado al Tribunal de Disciplina para la sesión presencial del martes 4 de junio. (Foto: Photosport)

De lo contrario, sólo hace pensar que existen medios de comunicación que gozan atacando a Universidad Católica. Porque cuando fueron campeones y luego bi, tri y tetracampeones, ustedes deben recordarlo… ¿cuánto tiempo le daban a la UC en los programas de radio, de televisión? Poco y en muchos casos cerraban las emisiones con diez minutos con suerte. Como si fuera el colista. A diferencia de lo que pasa con Colo Colo y Universidad de Chile.

Alguien dirá, y es verdad, que Albos y Azules venden más que los Cruzados. En ese caso, si no hablas tanto en las buenas, no hables tanto en las malas. Casi que es un tema de consecuencia.

No tengo pruebas, ni dudas que si quien hubiera ganado 2-1 con esos mismos goles hubiera sido el Cacique o los laicos se estaría hablando que Fernando Zampedri hizo uno de los mejores goles en la historia de la liga chilena, sino el mejor; y que Alexander Aravena tiene que ir a Copa América, con chances de titular, antes irse a Europa. ¿Y de Castillo? Qué importa Castillo. Tuvo un exabrupto, seguramente aprenderá y no lo volverá a hacer. ¿Quién no se ha calentado en una cancha? No exageremos. Ojalá el Tribunal no castigue el folclor del fútbol.

Viva Chile.