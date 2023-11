Compañera de Isidora Jiménez revela el impacto que generaron las palabras de Fernando Solabarrieta en la atleta del Team Chile: "Nos dijo quizás no..."

Los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 llegaron a su fin de una manera exitosa, en la que la realización de esta fue formidable gracias a las grandes actuaciones de los deportistas nacionales y el furor que marcó en la gente, quienes repletaron cada recinto en el que se realizaba cualquier actividad.

Dentro de las diversas acciones que se dejaron ver dentro de estos Panamericanos, sin duda que uno de los más conflictivos fue el que tuvo como protagonista a Fernando Solabarrieta, quien en plena transmisión criticó a la atleta nacional, Isidora Jiménez, generando una polémica importante a nivel nacional.

Sobre lo que fue este polémico acto, la atleta nacional, Ina Montt conversó en esta mañana con TVN y reveló lo que significaron estas palabras de Solabarrieta en la competidora nacional, en la que indicó que fue un duro golpe para ella previo al relevo de 4×100 femenino.

“Nos costó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto, sacarla adelante, de hecho la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche y nos dice ‘estoy viendo, da lo mismo lo que hablen, filo, estoy bien’”, comenzó señalando Montt.

Chile obtuvo la medalla de plata en el relevo 4×100 femenino | Foto: Instagram

Siguiendo con aquello, la corredora declaró que al día siguiente el mazazo le llegó duramente a Jimenez, quien dudo de ir a competir en este relevo por lo que fueron estas palabras que la afectaron de gran manera.

“A la mañana siguiente fue cuando le pegó (las palabras) y nos dice ‘quizás no necesitan correr la posta conmigo, si están hablando así quizás no soy tan buena’”, explicó.

Después de esto, Montt fue muy clara e indicó que junto a sus compañeras asumieron el rol de poder arengar a la ‘Isi’ y así que pudiera volver a enfocarse en lo que era la importante carrera, en la que terminaron consiguiendo la medalla de plata.

“Ahí nosotros la empezamos a tirar para arriba con el ánimo, tuvimos que contenerla, fue super frustrante para nosotros también sacar a la Isi de ese estado para que pueda estar en un estado competitivo y contenta, pero hicimos una buena pega de amigas”, declaró en TVN.

Finalmente, Montt indicó la arenga personalizada que le dio a Isidora Jímenez para que no tomara en cuenta lo que fue el ninguneo a su persona y que tenga en claro los grandes logros que ha conseguido en su carrera.

“La Isi tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije ‘mírate tu anillo y acuérdate quien eres’ y me dice, ‘ya, ya’. Le decíamos ‘te necesitamos, no puedes no estar’, así que ahí la apañamos y creo que lo logramos bien”, cerró.

Así quedó el medallero para Chile

Chile quedó en el octavo puesto del medallero y totalizó 79 medallas; 12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce superando en cantidad a una potencia sudamericana como lo es el país vecino de Argentina.