Tía de Isidora Jiménez no perdona a Fernando Solabarrieta: "Me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista"

El polémico comentario de Fernando Solabarrieta hacia la atleta chilena Isidora Jiménez se ha tomado los diversos medios de comunicación, tanto así que muchos han salido a criticar con fuerza al periodista deportivo de Chilevisión.

Pero, ¿Qué había dicho? En medio la transmisión de Chilevisión, al periodistay a la ex atleta Macarena Reyes se les quedó el micrófono abierto.

“Hace mucho que no le da”, señaló en su momento Reyes, mientras que el reconocido periodista deportivo lanzó: “La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco”.

Reyes y Solabarrieta recibieron las críticas de los chilenos | FOTO: Instagram

Estas palabras llegaron hasta la tía de la velocista nacional, que anoche obtuvo la medalla de plata en el relevo femenino 4×100, y fue en su cuenta de Instagram esta se descargó.

“Fernando, qué pena el comentario que le hiciste a mi querida sobrina Isidora Jiménez”, partió diciendo la mujer llamada María Paula.

“Estoy segura que con la familia que tienes, y no solo me refiero a tu señora e hijos que ‘todos han sido deportistas’, sino también a tus padres y hermanos… no te gustaría que hablaran así de alguno de ellos”, agregó.

Además, la pariente de Jiménez confesó que “te he seguido desde el 2018 y siempre te entregué apoyo… hasta en tus peores momentos. Pero hoy me desilusionaste como persona, padre, hijo, hermano y periodista”.

Por último, Jiménez le mandó una fuerte advertencia a Solabarrieta. “Antes de decir que la Isi nunca tuvo mucho que entregar, infórmate de cuántos récords chilenos tiene. Infórmate de cuántas atletas chilenas han llegado a Olimpiadas”, concluyó.

EL COMENTARIO DE LA TÍA DE ISIDORA JIMÉNEZ:

Chile en el medallero

Chile se ubica en el séptimo lugar del medallero con 47 medallas; 8 de oro, 21 de plata y 18 de bronce que dan cuenta de unos gran Juegos Panamericanos de Santiago 2023 para la delegación nacional.