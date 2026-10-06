Suspenden Colo Colo vs. Puerto Montt por condiciones climáticas: ¡No hubo caso con la lluvia!

Tras haberse disputado el primer tiempo, el encuentro entre albos y sureños fue suspendido por condiciones climáticas.

Las intensas lluvias que han azotado a la zona central del país en las últimas horas obligaron a suspender la revancha de cuartos de final de Copa Chile entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt.

Tras haberse disputado el primer tiempo, en el que los albos se fueron en ventaja 1-0 gracias a la anotación de Javier Correa de cabeza, el cuerpo arbitral liderado por Francisco Soriano, y en conversación con los capitanes del ambos clubes, tomó la decisión de postegar el segundo tiempo hasta nuevo aviso.

Durante los primeros 45 minutos, el partido se volvió complicado debido al mal estado de la cancha del Estadio Monumental. En distintos sectores del terreno, el balón no lograba rodar con normalidad y terminaba quedándose detenido sobre el césped.

Es por esa razón que durante el entretiempo el árbitro salió de camarines y se fue directamente a la cancha para hacer botar el balón y ver las condiciones del campo de juego. Pese a los esfuerzos, la lluvia no dio tregua.

“Dadas que las condiciones no cesan, se tomó la decisión de suspender el partido”, afirmó el árbitro del partido Francisco Soriano en conversación con TNT Sports.

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Ahora, quedará en manos de la Federación y la ANFP, la reprogramación de los segundos 45 minutos entre el Cacique y los Delfines en Macul, donde los dirigidos por Fernando Ortiz sacan ventaja de 2-0 en el global. En semifinales, espera O’Higgins.