El Campeonato Nacional 2024 está más prendido que nunca después del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, donde ambas universidades se mostraron los dientes en el Estadio Nacional.

Eso sí, la jornada comenzó con el trabajado triunfo de Everton de Viña del Mar sobre Deportes Copiapó. El elenco viñamarino, incluso, tuvo que jugar buena parte del partido con un hombre menos por expulsión de Braian Martínez.

El Estadio Nacional fue testigo de una fiesta. | Foto: Photosport

La acción siguió en el norte grande del país, donde Cobreloa y Deportes Iquique animaron un entretenido partido en el Estadio Zorros del Desierto en donde el cuadro loíno vino desde atrás para rescatar un valioso empate.

El Clásico Universitario, en tanto, dejó como vencedor a la Universidad Católica quien ganó por 2-1 a la Universidad de Chile y, con ese resultado, la parte alta de la tabla está más prendida que nunca y, con el término de la primera rueda a la vista, se avecina una gran segunda rueda para el segundo semestre.

La acción continuará mañana con los duelos entre Ñublense y O’Higgins y Colo Colo y Palestino. Para el día lunes, en tanto, concluirá la Fecha 13 con Cobresal vs. Coquimbo Unido, Unión Española vs. Unión La Calera y Huachipato vs. Audax Italiano.

ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES