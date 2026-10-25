Deportes Limache sueña con Sudamericana tras triunfazo ante U. de Concepción: así queda la tabla

Deportes Limache logró un triunfo de oro en su objetivo de meterse en copas internacionales tras vencer 1-0 a Universidad de Concepción por la Fecha 25 de la Liga de Primera. El ‘Campanil’ sigue sin levantar cabeza en el torneo y a cinco fechas del final parece condenado al descenso.
El conjunto ‘Tomatero’ se puso rápidamente en ventaja tras anotación de Daniel Castro desde lanzamiento penal a los 15′, luego de una clara infracción de Agustín Aguirre dentro del área que fue castigada con la pena máxima.
Con este triunfo el elenco limachino llegó a 37 puntos y se ubicó en la 6° ubicación, quedándose por ahora con el último boleto a Copa Sudamericana. En tanto, el ‘Forero’ no logra salir del fondo y se estancó en la 15° ubicación con 23 unidades.
En la próxima fecha, Deportes Limache recibirá a Audax Italiano en Quillota, mientras que la U. de Conce visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un duelo clave por la lucha de ambos extremos de la tabla.
Tabla de posiciones tras U. de Concepción vs. D. Limache
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|25
|17
|4
|4
|51
|28
|23
|55
|2
|U. de Chile
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|22
|45
|3
|U. Católica
|24
|13
|3
|8
|51
|36
|15
|42
|4
|Everton
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|25
|11
|5
|9
|39
|36
|3
|38
|6
|Deportes Limache
|25
|11
|4
|10
|46
|37
|9
|37
|7
|Huachipato
|25
|10
|5
|10
|35
|40
|-5
|35
|8
|Ñublense
|25
|9
|8
|8
|30
|38
|-8
|35
|9
|La Serena
|25
|8
|9
|8
|39
|42
|-3
|33
|10
|Coquimbo Unido
|25
|9
|5
|11
|37
|36
|1
|32
|11
|Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|Audax Italiano
|24
|7
|8
|9
|27
|32
|-5
|29
|13
|O’Higgins
|25
|8
|4
|13
|29
|39
|-10
|28
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|Univ. Concepción
|25
|6
|5
|14
|18
|41
|-23
|23
|16
|U. La Calera
|25
|5
|6
|14
|23
|42
|-19
|21