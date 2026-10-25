Deportes Limache sueña con Sudamericana tras triunfazo ante U. de Concepción: así queda la tabla

El elenco tomatero venció por 1-0 en Collao y hundió al Campanil en el fondo de la tabla de posiciones.

Deportes Limache logró un triunfo de oro en su objetivo de meterse en copas internacionales tras vencer 1-0 a Universidad de Concepción por la Fecha 25 de la Liga de Primera. El ‘Campanil’ sigue sin levantar cabeza en el torneo y a cinco fechas del final parece condenado al descenso.

El conjunto ‘Tomatero’ se puso rápidamente en ventaja tras anotación de Daniel Castro desde lanzamiento penal a los 15′, luego de una clara infracción de Agustín Aguirre dentro del área que fue castigada con la pena máxima.

Con este triunfo el elenco limachino llegó a 37 puntos y se ubicó en la 6° ubicación, quedándose por ahora con el último boleto a Copa Sudamericana. En tanto, el ‘Forero’ no logra salir del fondo y se estancó en la 15° ubicación con 23 unidades.

En la próxima fecha, Deportes Limache recibirá a Audax Italiano en Quillota, mientras que la U. de Conce visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un duelo clave por la lucha de ambos extremos de la tabla.

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Tabla de posiciones tras U. de Concepción vs. D. Limache