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Liga de Primera

Deportes Limache sueña con Sudamericana tras triunfazo ante U. de Concepción: así queda la tabla

El elenco tomatero venció por 1-0 en Collao y hundió al Campanil en el fondo de la tabla de posiciones.

Deportes Limache se encumbra por copas internacionales.
© PhotosportDeportes Limache se encumbra por copas internacionales.

Deportes Limache logró un triunfo de oro en su objetivo de meterse en copas internacionales tras vencer 1-0 a Universidad de Concepción por la Fecha 25 de la Liga de Primera. El ‘Campanil’ sigue sin levantar cabeza en el torneo y a cinco fechas del final parece condenado al descenso.

El conjunto ‘Tomatero’ se puso rápidamente en ventaja tras anotación de Daniel Castro desde lanzamiento penal a los 15′, luego de una clara infracción de Agustín Aguirre dentro del área que fue castigada con la pena máxima.

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Con este triunfo el elenco limachino llegó a 37 puntos y se ubicó en la 6° ubicación, quedándose por ahora con el último boleto a Copa Sudamericana. En tanto, el ‘Forero’ no logra salir del fondo y se estancó en la 15° ubicación con 23 unidades.

En la próxima fecha, Deportes Limache recibirá a Audax Italiano en Quillota, mientras que la U. de Conce visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un duelo clave por la lucha de ambos extremos de la tabla.

Tabla de posiciones tras U. de Concepción vs. D. Limache

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo25174451282355
2U. de Chile24136541192245
3U. Católica24133851361542
4Everton24116740271339
5Palestino2511593936338
6Deportes Limache25114104637937
7Huachipato25105103540-535
8Ñublense259883038-835
9La Serena258983942-333
10Coquimbo Unido2595113736132
11Concepción2595112730-332
12Audax Italiano247892732-529
13O’Higgins2584132939-1028
14Cobresal2575133646-1026
15Univ. Concepción2565141841-2323
16U. La Calera2556142342-1921
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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