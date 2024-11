Diego Rivarola reaccionó al fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Colo Colo. El ídolo de Universidad de Chile no escondió su parecer frente a la denuncia contra Jorge Almirón: para él fue evidente que infringió la norma.

A pesar de que no se pudo comprobar con audios u otros, las imágenes lo dejaron claro. Así lo manifestó en ESPN, aunque advirtió: no esperaba una resolución diferente. Entiende cómo funciona.

“Claramente no iba a pasar. No sé si era por insuficiencia de pruebas, porque eso es muy debatible. Se hizo algo, a lo mejor no se cumplió con la regla para una penalización, pero se hizo lo que todos sabemos que se hizo”, lanzó.

En dicha línea, el referente azul agregó: “Que algunos lo quieran disfrazar es otro tema, acá no entra lo moral a lo reglamentario. Ante eso, no hay mucho que discutir. Si vamos a lo moral… no hay que ser hipócrita”.

Ante la atención de sus compañeros, el histórico de Universidad de Chile continuó golpeando. “Hay muchos que no se animan a decir la verdad porque son hipócritas. Efectivamente, todos sabemos lo que pasó”, agregó.

Fue por ello que dejó una dura crítica al rubro del fútbol. ¿Por qué mirar hacia el lado en asuntos tan evidentes? Le pasó la pelota a quienes niegan que el entrenador de Colo Colo haya dado instrucciones en Talcahuano.

“Que no se haya reglamentado, es otra cosa. No vamos a hablar de moral, cada una tiene la suya. No lo digo por el panel, digo en el mundo del fútbol. Va más allá de un panel. No me esperaba otro fallo”, reflexionó.

Diego Rivarola dejó un fuerte mensaje por el fallo que favoreció a Colo Colo.

Tampoco para Universidad de Chile

Finalmente, dejó en claro que tampoco esperaba algo distinto en caso de que el club de sus amores fuera el denunciado.

“¿Quién iba a esperar que a un cuadro grande le iban a sacar dos o tres puntos a falta de una fecha a punto de salir campeón? Para ninguno de los dos lados, claramente. Hubo una oportunidad y se trató de buscar, con ciertas evidencias, claramente. Ahí entramos en el debate”, cerró.