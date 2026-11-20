Cobresal y Audax Italiano se enfrentan este viernes 20 de noviembre, en El Cobre, El Salvador, por la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Cobresal recibe a Audax Italiano este viernes 20 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en El Cobre, El Salvador. Cobresal está último en la tabla y no tiene margen para seguir regalando puntos. Audax Italiano, bastante más arriba, llega con la chance de alejarse de los puestos bajos y complicar aún más al dueño de casa.

Para Cobresal es casi una final: necesita ganar sí o sí para no quedar aislado en el fondo. Audax, en cambio, juega con menos presión pero cualquier descuido lo puede meter de nuevo en la pelea por no bajar.

La actualidad de ambos equipos

Cobresal llega golpeado después de caer 2-1 ante la U de Chile como visitante, y antes de eso había sacado un empate en casa frente a Everton. Son 24 puntos en 27 partidos y el último lugar empieza a pesar cada fecha que pasa, así que el clima en el equipo es de necesidad pura.

Audax Italiano tampoco atraviesa un buen momento: viene de perder como local ante Coquimbo y antes había caído también de visitante contra Deportes Limache. Con 30 unidades y la 12ª posición, el equipo no corre peligro inmediato pero las dos derrotas seguidas encienden una luz de alerta antes de este cruce.

El historial entre Cobresal y Audax Italiano

El historial entre ambos es amplio, con 48 enfrentamientos, y la balanza se inclina claramente para Audax Italiano, que ganó 27 veces por 13 de Cobresal y 9 empates. En goles la diferencia también es favorable para los capitalinos, que convirtieron 86 contra 63 del local.

En los cruces más recientes la cosa estuvo pareja: hubo triunfos para ambos lados y un empate en marzo de este año. De los últimos diez antecedentes, Audax se quedó con la mayoría, aunque Cobresal consiguió un par de resultados que muestran que el partido no está sentenciado de entrada.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/05/2026 Audax Italiano vs. Cobresal 2-1 Primera División 04/03/2026 Cobresal vs. Audax Italiano 1-1 CONMEBOL Sudamericana 31/10/2025 Audax Italiano vs. Cobresal 1-2 Primera División 17/05/2025 Cobresal vs. Audax Italiano 0-1 Primera División 25/09/2024 Cobresal vs. Audax Italiano 0-1 Primera División 30/04/2024 Audax Italiano vs. Cobresal 0-1 Primera División 11/11/2023 Cobresal vs. Audax Italiano 3-4 Primera División 30/04/2023 Audax Italiano vs. Cobresal 1-0 Primera División 08/09/2022 Audax Italiano vs. Cobresal 2-2 Primera División 10/04/2022 Cobresal vs. Audax Italiano 0-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Palestino vs. Unión La Calera — viernes 20 de noviembre, 20:30 hs

Coquimbo vs. Everton — sábado 21 de noviembre, 12:00 hs

O'Higgins vs. U de Chile — sábado 21 de noviembre, 18:00 hs

Universidad de Concepción vs. Ñublense — sábado 21 de noviembre, 20:30 hs

Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs

Deportes Limache vs. Deportes La Serena — domingo 22 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

Cobresal y Audax Italiano se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium .

y . Cobresal suma 24 puntos en el torneo.

suma 24 puntos en el torneo. Audax Italiano suma 30 puntos en el torneo.