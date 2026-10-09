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Campeonato Nacional

Dónde ver EN VIVO Cobresal vs. Universidad de Concepción por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Cobresal y Universidad de Concepción se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Cobresal vs. Universidad de Concepcion, Campeonato Nacional
Cobresal vs. Universidad de Concepcion, Campeonato Nacional

El sábado 10 de octubre se juega un partido con sabor a descenso directo: Cobresal es último y Universidad de Concepción está apenas un escalón arriba, separados por un solo punto en la tabla.

No hay margen para el empate moral acá. Cobresal necesita cortar la racha de resultados irregulares y Universidad de Concepción llega con la obligación de salir del fondo antes de que la distancia con la permanencia se haga más grande.

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Horario del partido

  • Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Cobresal cierra la fecha anterior con un triunfo que le vino bien al ánimo, 3-2 ante Coquimbo, después de una caída feroz por 0-3 ante Deportes Limache y un triunfo previo frente a Palestino. Con 21 puntos en 23 partidos, el equipo está último en el Campeonato Nacional y cada punto que quede en el camino pesa el doble.

Universidad de Concepción, en cambio, no logra salir de la mala racha: perdió los últimos tres compromisos, ante Huachipato, Palestino y Coquimbo, sin convertir en ninguno de ellos más de un gol. Con 22 unidades está en el puesto 15, apenas por encima de su rival de turno, y llega a este cruce con la urgencia de cortar la seguidilla negativa antes de que se complique todavía más.

El historial entre Cobresal y Universidad de Concepción

El historial entre ambos es parejo: de 38 enfrentamientos, Cobresal ganó 15, Universidad de Concepción 13 y hubo 10 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los penquistas. En los cruces más recientes se repartieron el triunfo, con partidos cerrados por la mínima diferencia que confirman lo ajustado que suele ser este clásico del sur.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
09/05/2026Cobresal vs. Universidad de Concepción2-1Copa de la Liga
13/04/2026Universidad de Concepción vs. Cobresal1-0Primera División
26/03/2026Universidad de Concepción vs. Cobresal2-1Copa de la Liga
08/12/2020Cobresal vs. Universidad de Concepción3-1Primera División
05/03/2020Universidad de Concepción vs. Cobresal2-2Primera División
15/04/2019Cobresal vs. Universidad de Concepción1-0Primera División
08/04/2017Universidad de Concepción vs. Cobresal4-0Primera División
09/12/2016Cobresal vs. Universidad de Concepción2-0Primera División
13/02/2016Cobresal vs. Universidad de Concepción1-0Primera División
29/08/2015Universidad de Concepción vs. Cobresal3-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • U de Chile vs. Ñublense — viernes 9 de octubre, 20:00 hs
  • Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
  • Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs
  • Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs

En síntesis

  • Cobresal y Universidad de Concepción se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Cobresal suma 21 puntos en el torneo.
  • Universidad de Concepción suma 22 puntos en el torneo.
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