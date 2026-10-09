Dónde ver EN VIVO Cobresal vs. Universidad de Concepción por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Cobresal y Universidad de Concepción se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

El sábado 10 de octubre se juega un partido con sabor a descenso directo: Cobresal es último y Universidad de Concepción está apenas un escalón arriba, separados por un solo punto en la tabla.

No hay margen para el empate moral acá. Cobresal necesita cortar la racha de resultados irregulares y Universidad de Concepción llega con la obligación de salir del fondo antes de que la distancia con la permanencia se haga más grande.

Horario del partido

Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Cobresal cierra la fecha anterior con un triunfo que le vino bien al ánimo, 3-2 ante Coquimbo, después de una caída feroz por 0-3 ante Deportes Limache y un triunfo previo frente a Palestino. Con 21 puntos en 23 partidos, el equipo está último en el Campeonato Nacional y cada punto que quede en el camino pesa el doble.

Universidad de Concepción, en cambio, no logra salir de la mala racha: perdió los últimos tres compromisos, ante Huachipato, Palestino y Coquimbo, sin convertir en ninguno de ellos más de un gol. Con 22 unidades está en el puesto 15, apenas por encima de su rival de turno, y llega a este cruce con la urgencia de cortar la seguidilla negativa antes de que se complique todavía más.

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El historial entre Cobresal y Universidad de Concepción

El historial entre ambos es parejo: de 38 enfrentamientos, Cobresal ganó 15, Universidad de Concepción 13 y hubo 10 empates, con una diferencia de goles mínima a favor de los penquistas. En los cruces más recientes se repartieron el triunfo, con partidos cerrados por la mínima diferencia que confirman lo ajustado que suele ser este clásico del sur.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 09/05/2026 Cobresal vs. Universidad de Concepción 2-1 Copa de la Liga 13/04/2026 Universidad de Concepción vs. Cobresal 1-0 Primera División 26/03/2026 Universidad de Concepción vs. Cobresal 2-1 Copa de la Liga 08/12/2020 Cobresal vs. Universidad de Concepción 3-1 Primera División 05/03/2020 Universidad de Concepción vs. Cobresal 2-2 Primera División 15/04/2019 Cobresal vs. Universidad de Concepción 1-0 Primera División 08/04/2017 Universidad de Concepción vs. Cobresal 4-0 Primera División 09/12/2016 Cobresal vs. Universidad de Concepción 2-0 Primera División 13/02/2016 Cobresal vs. Universidad de Concepción 1-0 Primera División 29/08/2015 Universidad de Concepción vs. Cobresal 3-1 Primera División

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

U de Chile vs. Ñublense — viernes 9 de octubre, 20:00 hs

Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs

Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs

Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs

Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs

Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs

Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs

En síntesis