El drama personal de Mauricio Pinilla que lo ha tenido a los tumbos en los últimos meses: "Yo no me daba cuenta"

Mauricio Pinilla no solo fue un exitoso futbolista profesional, con pasos por la Selección Chilena, Universidad de Chile y el fútbol europeo, sino que también se transformó en un rostro importante de distintos espacios deportivos en el país.

Hace un par de meses, se evidenció un evidente -valga la redundancia- deterioro en su aspecto. En un programa de ESPN se le vio visiblemente afectado y despertó una ola de comentarios por parte de hinchas y el medio en general.

En conversación con Francisco Sagredo en el programa Con Contenido, Pinilla largó: “A los 20 años tuve mi primera crisis de pánico y de angustia. He tenido que medicarme constantemente porque han sido momentos duros, difíciles. Me vienen estas crisis de angustia, esta depresión que he tratado últimamente y que me ha tenido en clínicas psiquiátricas de Santiago”, dijo.

Mauricio Pinilla dejó el fútbol profesional en 2020. | Foto: Photosport

“He tenido que alejarme de los excesos y de todas las cosas que me provocaban que esto aumentara. Estoy super contento, llevo casi 8 meses sin consumir alcohol, por ejemplo. He tenido que hacer una vida más sana”, complementó.

Sobre el mencionado programa, Pinilla aclara que “Yo quería hacerlo bien, pero no me daba cuenta que andaba somnoliento y cabizbajo, Pero y decía ‘esto se me va a pasar trabajando’. Efectivamente fui a ese programa de ESPN en el cual me veía súper somnoliento, fue un tiro de cámara que me expuso un poquito. No quería asumirlo, yo quería estar y seguir trabajando, hacer mi vida normal y debería haber puesto el freno”.

“Se dijeron tantas cosas de mí en ese tiempo y yo estaba con mi madre cuidándola, porque tenía cáncer. Me crucificaron. Me sentí totalmente vulnerado, pero ya estaba aburrido de salir a desmentir cosas”, remató.

Los números de Mauricio Pinilla en La Roja

Mauricio Pinilla defendió la camiseta de la Selección Chilena en 45 oportunidades, registrando 8 goles, tres asistencias y su inolvidable palo que pudo haber eliminado a Brasil del Mundial de 2014.